Los ofrecimientos que rechaza Osasuna

No se espera que a corto plazo haya más incorporaciones en un equipo que marcha por su segunda semana de la pretemporada. El mercado estival de Osasuna se ciñe a las llegadas del central Alejandro Catena y el extremo Jose Arnaiz, en sendas operaciones cerradas con anterioridad.en un equipo que marcha por su segunda semana de la pretemporada.

El cuerpo técnico y la dirección deportiva son conscientes de la necesidad de reforzar, al menos, tres puestos. Se busca un lateral izquierdo de forma urgente, un banda y otro futbolista de perfil ofensivo. No hay nada avanzado, según fuentes del club. Como afirmó Jagoba Arrasate el pasado sábado “Osasuna es de entrante o de postre, no de plato principal”. Por lo que habrá que esperar al último tercio del verano. No hay preocupación en la entidad ni nerviosismo. En ese tramo del mercado el club rojillo es consciente de que se sabe manejar bien. Así llegaron Budimir y Abde, ambos en el último día y casi a horas intempestivas.

A falta de cristalizar fichajes y sin cerrar ninguna salida, los teléfonos en la zona noble de El Sadar no dejan de sonar. Son muchos los representantes que han contactado con Osasuna para ofrecer jugadores de primerísimo nivel. La entidad tiene un proyecto sólido y es atractiva. Basta con recordar la temporada anterior con un séptimo puesto y la final de la Copa del Rey. Además del aliciente que es para muchos futbolistas competir con una afición como la de El Sadar. Ya lo dijo Catena en su presentación. El central anhelaba con vestirse de rojo y vivir en primera persona el ambiente. Los mandatarios del club saben de todo ello, pero no quieren firmar ninguna operación a cualquier precio.

FICHA INASUMIBLE

En este contexto el último jugador que se ha vinculado a Osasuna es el de Salomón Rondón, delantero de River Plate. El venezolano de 33 años desea volver al fútbol europeo y no descarta regresar a España. Ya militó en Las Palmas (2008-2010) y Málaga (2010-2012). Tiene una dilatada carrera en clubes como el Rubin Kazan, el Newcastle o el Manchester United.

La dirección deportiva rojilla ha rechazado su incorporación. Han trasladado al agente del jugador que ya hay tres delanteros en la primera plantilla (Kike García, Budimir y el Chimy Ávila) y que, por ahora, no valoran traer a otro punta. Argumentos más allá de la alta ficha del futbolista, inasumible para el club. Granada y Alavés, equipos que lograron el ascenso a Primera División, se han interesado por sus servicios.

PORTAZO A JESÚS VÁZQUEZ

Según fuentes del club para reforzar el lateral izquierdo, la entidad navarra puso su foco en Jesús Vázquez, hijo del director deportivo Braulio. La idea inicial del conjunto ché era ampliar el contrato del defensor y buscarle una cesión. Todo cambió tras la charla con el técnico Baraja. El exjugador cerró la puerta de salida al contar con el futbolista.