Osasuna, con un apoyo sin precedentes

La mayoría de los equipos de Primera y algunos de Segunda División se han dirigido a Osasuna para expresarle, de forma privada, su respaldo ante la decisión del organismo europeo. Si en las redes sociales el apoyo es millonario y llega a todas partes del país, e incluso fuera de él, de puertas para dentro en El Sadar no dejan de llegar mensajes, llamadas y correos electrónicos de los máximos responsables de los clubes. Tanto presidentes, como directores generales y otros altos cargos de rivales de Osasuna le quieren expresar tanto a Luis Sabalza y su junta directiva como a Fran Canal su cercanía en unos momentos muy difíciles. La línea general de estos escritos es calificar a Osasuna de “ejemplo de hacer las cosas para los equipos del mismo tamaño”, además de enviar mucha fuerza y cariño. También se ha recibido apoyo privado por parte de personas que trabajan en LaLiga.

ÚLTIMO INTERCAMBIO DE GOLPES

“Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermin! No nos rendiremos, ¡Aúpa Osasuna!”, gritó emocionado Sabalza en el balcón del Ayuntamiento antes de prender la mecha más festiva del mundo. Y, efectivamente, Osasuna no se está rindiendo tampoco en este partido fuera del campo, un partido contra el rival más fuerte pero en el que, al menos anímicamente, no está solo, a pesar del gran malestar por la falta de apoyo de la Federación Española de Fútbol, ente con el que se han cruzado duros comunicados, el último el mismo día 6 por la tarde. En respuesta a unas declaraciones de su portavoz, Javier Gómez Matallanas, en las que acusaba al director general de Osasuna, Fran Canal, de ser “el chupinazo de Tebas” y de plegarse a sus intereses, el club rojillo emitió una nota oficial en la que calificaban estas declaraciones de “frases infantiles e impropias de un portavoz de la RFEF” y, de paso, arreaba un buen golpe al organismo federativo a cuenta de las entradas de la final de Copa.

“A la entidad le gustaría que la RFEF le diese alguna vez motivos para poder ponerse de su lado, pero para eso hay que dedicarse a gestionar en lugar de a enfangar. Gestionar significa, por ejemplo, que una final como la de la Copa del Rey, en la que se recaudan más de 6 millones de euros (sin contar los 1,2 millones de euros que la Junta de Andalucía paga por albergar en Sevilla la final), los clubes recibamos apenas 1 millón de euros netos cada uno”, se leía en el comunicado.

Pero el ejemplo más evidente del apoyo masivo sin precedentes que está recibiendo Osasuna se vivió el día 6, cuando se vieron todo tipo de pancartas alusivas a la polémica exclusión de Osasuna, carteles y abanicos con el lema “UEFA mafia”, pañuelicos con el escudo del club... y se escucharon cánticos que retumbaron en el cielo pamplonés en el momento en el que más ojos y oídos están pendientes de lo que ocurre en esta tierra.

La UEFA insiste en sus argumentos y Osasuna prepara sus recursos

El organismo europeo remitió a Osasuna sus motivos jurídicos el día 6 por la noche, sin novedad, y el club trabajará varios días en su defensa

La UEFA movió ficha de nuevo el día 6 por la noche al remitir a Osasuna un escrito con los motivos jurídicos por los que le ha excluido de participar en la próxima edición de la Conference League. Se trata de la argumentación del ente europeo por la que, tras la investigación abierta al club rojillo, considera que no es apto para la competición. Se trata de una información interna que Osasuna no va a compartir, ya que por el reglamento de la UEFA, es secreta.

De todas formas, no hay mayor novedad en estos argumentos. La UEFA insiste en que hay una sentencia del Tribunal Supremo por la cual se ha juzgado al club en un caso de amaño de partidos, mientras que Osasuna defiende que no fue condenado y sí lo fueron sus dirigentes, y que si se tiene en cuenta una sentencia para esta argumentación, habría que tomarla en su totalidad y no sólo en parte.

las dos vías continúan

Osasuna continúa preparando las dos vías de defensa que tiene por delante. La primera, la deportiva, a través del TAS, para lo cual trabaja contrarreloj en un recurso exprés que se enviará a principios de la próxima semana, con el miércoles como tope.

Aunque el plazo es de diez días, no se va a apurar hasta el final, para que la resolución sea anterior al 7 de agosto, fecha del sorteo de la Conference. En Osasuna no se espera, no obstante, que esta resolución sea antes del 1 de agosto.

La segunda vía en la que seguirá trabajando Osasuna es la justicia ordinaria, con la elaboración estos días sanfermineros de un recurso sobre el auto de la jueza del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Pamplona de desestimar la cautelar a Osasuna por su exclusión de la competición europea. También se presentará la próxima semana.