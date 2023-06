La Federación sale en defensa de Osasuna tras el expediente de la UEFA y responsabiliza a Tebas

Andreu Camps, se ha mostrado además muy duro con esas expresiones públicas de Osasuna, auspiciadas para “crear una cortina de humo” por exponer la falta de apoyo de la Federación, entre otros aspectos. En ese discurso ha emergido la figura de Javier Tebas, presidente de la Liga, como impulsor de se imputara a la entidad rojilla cuando estalló el caso, algo que no consiguió. Ha manifestado su sorpresa por que el club no hiciera mención de la responsabilidad que tiene Tebas. Después del intenso cruce de comunicados tras la propuesta de sanción de los inspectores a Osasuna, la Federación Española de Fútbol ha salido al paso en una comparecencia para asegurar que defendió la postura del club en un informe remitido a la UEFA. El secretario general de la RFEF,, se ha mostrado además muy duro con esas expresiones públicas de Osasuna, auspiciadas parapor exponer la falta de apoyo de la Federación, entre otros aspectos. En ese discurso ha emergido la figura de, presidente de la Liga, como impulsor de se imputara a la entidad rojilla cuando estalló el caso, algo que no consiguió. Ha manifestado su sorpresa por que el club no hiciera mención de la responsabilidad que tiene Tebas.

Camps ha añadido que la RFEF emitió la licencia para que los rojillos compitieran en Europa tras analizar la documentación y, a título personal, considera que “no sería lo más adecuado” que la UEFA castigara Osasuna. “Hemos respondido a las preguntas que nos han formulado los inspectores del Comité Disciplinario de la UEFA y tenemos prohibido hacer públicos esos documentos. Pero hemos tenido la misma posición que la de Osasuna, era nuestro obligación y nuestro convencimiento”, ha dicho.

LA MISMA POSTURA

“Nuestra posición es la misma que la de Osasuna. Debe quedar claro. Esa ha sido nuestra forma de actuar. En los últimos días ha habido una serie de comunicados de Osasuna que nos sorprendieron y nos entristecieron. Entendemos que algunas personas vinculadas con el club, no el club, por las razones que sean, que no son difíciles de intuir, han tenido especial interés en poner el foco de la problemática en la Federación y en especial en su presidente. Han desviado de manera clara e intencionada el foco real y creando una cortina de humo”, ha expuesto. En esas “razones” emerge la guerra entre Tebas y Rubiales.

RESPUESTA A LOS COMUNICADOS

“La Federación está sorprendida de que se siga una estrategia predeterminada en este problema de expediente abierto por la UEFA. Se quiere implicar a la Federación y su presidente, cuando no tienen nada que ver. Se quiere tapar la verdad de lo que ha sucedido. Todo el discurso se basa en que el presidente no defendió al club y en cambio no dicen nada de otras personas que tejieron la estrategia para que Osasuna fuera castigado. No hacen mención alguna de otros responsables del fútbol español y fueron quienes denunciaron estos hechos a las diversas instancias”, ha señalado sin mencionar directamente a LaLiga.

LALIGA PIDIÓ IMPUTAR A OSASUNA

Camps ha hecho un relato de los hechos para dejar en evidencia el papel de Javier Tebas, que empezó solicitando una auditoría al CSD. “LaLiga, a continuación, presenta una querella contra el expresidente y diversos directivos. El juez acumula las dos: la del club y la de LaLiga. Ahí existe una querella por apropiación indebida y por corrupción deportiva. . El juez dicta un auto del 11 de enero de 2016 en que decide no imputar a Osasuna por corrupción deportiva. Pero LaLiga recurre ese auto y lo hace con dos recursos. Entiende que había corrupción deportiva y que el club era responsable”, ha indicado. Además ha recordado que la Federación no se personó en el caso.

TEBAS DENUNCIÓ ANTE LA UEFA

“La Federación ha tenido conocimiento de que LaLiga envío unos escritos a la FIFA y la UEFA denunciando estos hechos. Y eso lo hizo el 9 de marzo de 2015. Se lo puso en conocimiento la propia Liga. Decía que era deplorable que la Federación no hubiera denunciado ni al club ni a los directivos”.

DEFIENDEN LA LABOR DE ESTE OSASUNA

“Estamos autorizados a decir que nuestra respuesta a la UEFA fue explicar los hechos y decir que ni la Directiva actual ni el club tienen nada que ver con lo que sucedió. Ponemos énfasis en que los dirigentes denunciaron esos hechos. Lo pusimos en conocimiento de la UEFA”.

LA UEFA HA ACTUADO DE OFICIO, NO POR UNA DENUNCIA

“La consideración de Osasuna es de víctima por delitos de personas determinadas. Se ha insinuado que podía haber una denuncia formulada por alguien ante UEFA para quedarse fuera de la Conference. Hemos preguntado ante la UEFA. Nos han dicho que no. La UEFA actuó de oficio una vez se conoció la sentencia del Supremo. No existía denuncia de ninguna entidad”, ha comentado Tomás González Cueto, asesor externo.