Operación salida en Osasuna Femenino

El cambio de ciclo en Osasuna Femenino ya es una realidad. Tras la salida de Kakun Mainz y el cambio en la dirección deportiva -Mai Garde por Tito Iribarren-, la siguiente pieza del dominó en caer fue la marcha de una de las jugadoras más valiosas: Patri Zugasti. La atacante navarra firmará por el Athletic de Bilbao. El movimiento más reciente ha sido el nombramiento de Josu Domínguez como nuevo entrenador del equipo: "Es un reto apasionante y estoy agradecido".

La confección de la plantilla recaerá sobre el técnico pamplonés, al que le acompaña Ekaitz Irujo como segundo, y también en Mai Garde, la nueva directora deportiva. Ambos tendrán que hacer frente al apartado de altas y bajas. Este sábado fueron dos jugadoras quienes anunciaron su salida del club: Mar Torras y María González 'Ibra'.

“Se acabó la temporada 22/23 y también mi etapa en Osasuna. Me voy feliz y súper agradecida, han sido dos años increíbles. Solo tengo palabras buenas hacia este club y esta ciudad que me acogió con los brazos abiertos. Gracias, gracias y gracias. Mucha suerte y hasta pronto rojillos. Un placer”, escribió en sus perfiles sociales Torras.

Su compañera barcelonesa Ibra también se despidió de la afición rojilla: “Después de tres temporadas defendiendo el escudo de Osasuna, nuestros caminos se separan. Ha sido un placer pertenecer a esta gran familia, me he sentido como en casa desde el primer día que llegué. Gracias a todas mis compañeras con las que he compartido vestuario a lo largo de estos años, ya formáis parte de mí. Mucha suerte en el futuro. Siempre seré una rojilla más". La cuarta baja apunta a ser la de Leyre Fernández. En el cuerpo técnico del filial osasunista, que milita en la Segunda RFEF, también habrá cambios notables.