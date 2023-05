Kakun Mainz no seguirá al frente del Femenino

Izaskun ‘Kakun’ Mainz no continuará al frente de entrenadora y la entidad han llegado a un acuerdo para poner fin a su vinculación, tras las últimas tres temporadas de Mainz en el banquillo rojillo. al frente de Osasuna Femenino la próxima temporada. Lahan llegado a unpara poner, tras las últimasde Mainz en el banquillo rojillo.

Izaskun Mainz Mendívil (19 de junio de 1985; Pamplona, Navarra) fue jugadora de S. D. Lagunak, C. D. Ardoi, C. D. Lodosa y A. D. San Juan antes de dar el salto a los banquillos. Como entrenadora fue una de las piezas clave en el proyecto del Berriozar C. F. Femenino, equipo al que entrenó durante siete temporadas, y también llegó a dirigir a la Selección Navarra Femenina sub 18.

Mainz recaló en el Club Atlético Osasuna hace cuatro temporadas para hacerse cargo del equipo Benjamín, siendo la primera mujer en convertirse en entrenadora de un equipo masculino de la entidad rojilla. Una temporada más tarde, la entrenadora navarra asumía el reto de dirigir al primer equipo femenino de Osasuna. En estas tres temporadas al frente de las rojillas, Osasuna ha rozado el ascenso a la Liga F, cayendo en esta última en las semifinales del playoff de ascenso.

La entidad quiere agradecer a Kakun Mainz su trabajo y dedicación desde su llegada, así como desearle la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales.