Mai Garde, nueva directora deportiva de Osasuna Femenino

No habían pasado ni dos horas desde que Osasuna anunciara la salida del club de Tito Iribarren como director deportivo de Osasuna Femenino y se anunciaba el nombre de su sustituto. Mejor dicho, sustituta. Y es que la excapitana rojilla y actual coordinadora de fútbol base, Mai Garde, ocupara el cargo siendo la nueva directora deportiva del equipo. La presentación de la nueva responsable se realizará este martes 20 de junio en la sala de prensa de El Sadar, donde comparecerá ante los medios de comunicación.

Maite Garde Echalecu (26/10/1987; Pamplona, Navarra) es una de las figuras más reconocidas del deporte femenino en Navarra. Su trayectoria como jugadora de fútbol y fútbol sala y su compromiso con el crecimiento del fútbol femenino la llevó a convertirse en una referente en la comunidad. Inició su trayectoria futbolística en el C. D. Burladés, para continuar formándose en el C. D. Amaya, C. D. Lodosa y C. D. Mariño. En 2009, le llegó la primera oportunidad de vestir la camiseta de Osasuna. En su primera etapa en la entidad, Garde completó dos temporadas, antes de recalar en la S. D. Lagunak. Orvina y Txantrea fueron los equipos para los que jugó Mai Garde en su etapa en el fútbol sala, pero su regreso al verde no se hizo esperar.

En la temporada 2017/18, Garde retornó a Osasuna para capitanear el nuevo proyecto de fútbol femenino de la entidad, con el que logró el ascenso a la Segunda División y rozó el ascenso a la máxima categoría en varias ocasiones. En mayo de 2022 anunció su retirada de los terrenos de juego, pero sin desvincularse del proyecto de Osasuna Femenino.

FÚTBOL BASE

Desde su retirada, tras la reestructuración de la cantera de Osasuna Femenino, Mai Garde ha sido la coordinadora del fútbol base de la entidad rojilla. Garde también ha sido responsable de las tecnificaciones que se llevan a cabo en distintas zonas de Navarra con las jugadoras más jóvenes.

Ahora, la que fuera la gran capitana de Osasuna Femenino asumirá el reto de dirigir su proyecto deportivo.

ADIÓS DE IRIBARREN

El club había anunciado pocas horas antes habían llegado un acuerdo con Tito Iribarren por el cual el hasta ahora director de deportivo de la entidad no continuará en el cargo. De esta forma, el máximo responsable deportivo de Osasuna Femenino pondrá fin a su etapa tras siete temporadas.

La entidad quiso agradecer el trabajo y dedicación de Iribarren al frente del proyecto deportivo femenino durante las últimas temporadas y le desea la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales.