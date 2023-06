Braulio valora su salida

Monchi al Aston Villa ha precipitado los acontecimientos para que la entidad hispalense se haya fijado en él para ser su sustituto. La continuidad de Braulio Vázquez en Osasuna se encuentra en el aire. El Sevilla se ha cruzado en el camino del que es director deportivo rojillo desde 2017 y con contrato en vigor hasta 2026. La reciente salida deha precipitado los acontecimientos para que la entidad hispalense se haya fijado en él para ser su sustituto.

En efecto, ya le ha hecho llegar una oferta para liderar el proyecto y se lo está pensando seriamente. En Osasuna, hay preocupación por la posible marcha de uno de los artífices de los éxitos y crecimiento de estos años, con el techo vigente de un subcampeonato de Copa y un séptimo puesto en Liga que ha dado en el campo el derecho de jugar Europa. En las próximas horas, está previsto que haya conversaciones. El asunto quedará zanjado de una u otra forma.

Jagoba Arrasate. Si se queda, retomará la planificación ya iniciada para la temporada 2023-2024. Si se va, tomará las riendas de un club de prestigio donde coincidirá con José Luis Mendilibar , un técnico que conoce bien la parroquia rojilla y que por su sencillez y cercanía puede tener un perfil como similitudes al de

Valencia y del Getafe para ser su director deportivo. Sabe que en Osasuna ha encontrado el ecosistema adecuado para trabajar y su compromiso está fuera de toda duda, como lo viene demostrando, pero la aparición de un club que va a jugar la Un tren importante está pasando ante los ojos de Braulio, que en otras ocasiones no había considerado ofrecimientos delpara ser su director deportivo. Sabe que en Osasuna ha encontrado el ecosistema adecuado para trabajar y su compromiso está fuera de toda duda, como lo viene demostrando, pero la aparición de un club que va a jugar la Liga de Campeones y que cuenta con un proyecto con aspiraciones superiores le está haciendo dudar seriamente. No solo es un salto en el plano económico, también en las aspiraciones de su trayectoria.

El pasado jueves, el Sevilla y Ramón Rodríguez Monchi separaban sus caminos tras el pago de la cláusula de rescisión por parte del Aston Villa de 2,5 millones, a los que se añaden otros 600.000 euros del director deportivo saliente por haber incumplido los plazos del preaviso.

En días pasados, el nombre de Braulio ya se había deslizado en medios de comunicación junto al de Víctor Horta, ex del Leeds United, y de Fernando Navarro, exfutbolista del Sevilla y que trabaja en la parcela técnica del club andaluz.

Cristalizado el adiós de Monchi, los dos principales consejeros delegados del comité de dirección y cabezas visibles principales del club, José Castro y José María del Nido Carrasco, están al frente de las operaciones con la idea de cerrar el acuerdo ya.

EL COMPONENTE PERSONAL

La balanza determinará qué pesa más. Es indudable que la ofensiva del Sevilla cuenta con un alto valor que le produce un estímulo. Pero a favor de Osasuna cuenta el componente personal, además de la forma de trabajar con la que se siente tan cómodo, para tratar con el cuerpo técnico, con la plantilla o con el presidente. Braulio está muy asentado en la filosofía de Osasuna y en la ciudad, donde la presión externa no desgasta El paso de las horas descubrirá una decisión que no será nada fácil.

Su cláusula no es un obstáculo

El club hispalense no tiene problema en pagar los 150.000 euros tras haber recibido 3,1 millones por la salida de su anterior director deportivo

La salida de Braulio de Osasuna no le supondría al Sevilla ningún desembolso importante. El coruñés, de 51 años, tiene una cláusula de rescisión de 150.000 euros. Es una cantidad baja en comparación de los 3,1 millones que abonan el Aston Villa y Monchi.

A finales de año, en una charla con este periódico, declaraba que nunca había utilizado una oferta para sacar provecho de un mejor contrato. “La cláusula es muy pequeña. No es el problema. Siempre he sido claro con el presi para que no hubiera malos entendidos. Lo que he conseguido del presi después de las posibilidades que he tenido ha sido un abrazo. Y a seguir”, afirmaba. “Aquí cuenta la voluntad”, resaltaba.

El excelente rendimiento que ha sacado a la plantilla ha generado el interés de uno de los equipos importantes de la Liga. Braulio llegaba en 2017 para coger un proyecto de cero. César Palacios había sido la primera opción pero prefirió ser leal al Numancia. El foco posterior alumbró a un gallego a disgusto en Valladolid. “Con todos los esfuerzos que he hecho a todos los niveles vengo a jugármela por Osasuna y Osasuna se la ha jugado por mí”, señalaba en su presentación.

Los resultados están a la vista. Un ascenso y el asentamiento en Primera que ha tocado el techo en la Copa y en Liga. El club se ha ganado el reconocimiento por el modelo tan definido, encajando fichajes que han marcado diferencias, la cantera y la retención de los mejores valores.

El director deportivo ha marcado el paso. Ha tenido plenos poderes para la elección del entrenador y la composición de la plantilla, ayudado por su gran hombre de confianza, Cata. En este tiempo los dos han demostrado con creces su amplio conocimiento del mercado de futbolistas, cuidando el lado humano, y de los equipos. Han establecido además una conexión personal con empleados y jugadores que les han hecho identificarse de pleno con el osasunismo.

En medios afines al Sevilla, se habla de que el club le ha insistido en que va contar con el departamento de Inteligencia Artificial que había montado Monchi, de que se están discutiendo los años de contrato o de si se podrá llevarse a algún colaborador.