Osasuna consigue que las perdices vuelen a Europa

¡Vamoooos, que nos vamoooooos... a Europa! Colofón digno de una obra de arte, como si se tratare de la película 'Seven' y esa cabeza decapitada en la caja que entregan a Brad Pitt en un descampado de Wisconsin o donde Cristo perdió parte de la cruz. El 'happy end', el no va más, el círculo hecho cuadratura, broche ideal que conjunta con el modelito de temporadón que se han marcado los de rojo. No se puede ser más feliz a estas horas. Gracias, gracias y gracias...

Gracias, Jagoba. Pese a que alguien te quisiera rebautizar como Jacobo, eres nuestro líder. El protagonista de este cuento que ha terminado con el clásico "y fueron felices y comieron perdices". Sin comerlas, dejándolas volar por España, por Francia, por Italia, Alemania, Portugal... Hay vida más allá de los Pirineos, y la vamos a poder catar a finales de agosto. Y ojalá que también más adelante. Eres un fenómeno, el chupinazo de las fiestas de Mutilva este año lleva tu apellido, Arrasate.

Gracias, equipo. Desde la locura bendita de Sergio Herrera hasta los felinos reflejos de Aitor Fernández. Con ese capitán que es David García, veterano con galones y cara de niño. Ojalá no se te haya estropeado la llamada de la selección. Gracias, Aridane, quédate que tus rizos nos dan suerte y tu fútbol nos gana. Gracias, Manu Sánchez, y buen viaje de vuelta (¿y revuelta?), gracias Juan Cruz, que te sumas a un roto y a un descosido. Gracias, Rubén Peña, que has llegado a tiempo y esperemos que sea para quedarte. Gracias, Unai García, que te has destapado como el gran central que eres. Y gracias Nacho Vidal, el año que viene vuelves a deleitarnos con tus carreras y a Diego Moreno con ese control defensivo en la banda derecha.

Gracias Torró, y Moncayola. Eje, ancla y pulmón de este equipo. Gracias, don Aimar. Tienes más clase que cinco colegios juntos, has crecido lo indecible y ojalá te quedes muchos años porque verte jugar a fútbol es volver a disfrutar como lo hacíamos en la niñez. Gracias, Kike Barja y Rubén García, por vuestros estiletes, vuestras clases de desborde, vuestros envíos con lacito para que otros se lleven el premio del gol. Gracias, Moi. Pese a haber llegado al final sin gasolina tienes calidad en tus botas para exportar. Enséñales a los cachorros, que lo agradecerán.

Gracias, Ez Abde. No sé si en el futuro te divertirás sobre un campo de fútbol como lo has hecho aquí. Me recuerdas a Carlitos Vela, que también jugó en nuestro equipo. Ojalá pudiéramos disfrutarte para siempre, ojalá pudieras seguir rompiendo caderas, driblando tobillos, rebasando rivales con la elástica rojilla. Suerte en tu crecimiento. Gracias, Pablito, por ese gol en San Mamés, por ese juego fácil, sencillo, maduro que vas aprendiendo. Gracias, Iker Benito, Iker Muñoz, Darko Brasanac y tus andares indetectables...

Gracias, killers. Budimir, diésel que has tardado en despertar pero lo has conseguido otra vez, ganándonos con tus goles. Y Chimy, todo garra, todo corazón. No me puedo olvidar de Kike García, con lo goles coperos y con tu inefable labor en el campo.

Gracias al cuerpo técnico, a la plantilla entera, al míster, al presi, al director general. Gracias, Osasuna, porque sois muy grandes y nos habéis hecho sentir muy grandes. Cerráis un capítulo mágico, histórico, con 53 puntos y una séptima plaza que en esta competición es todo un logro. Dejamos fuera de Europa a equipos mayores, con historias grandes, y lo habéis hecho por méritos propios.

Pese a que por un momento la jornada parecía torcerse, con ese gol de Oihan Sancet en el Bernabéu, al final la lógica ha imperado. No ha habido leñadores, ni lobos feroces que soplaban las casas de paja, ni brujas malvadas que secuestran niños en casitas de chocolate. No ha habido madrastras con manzanas envenenadas ni villanos con florete afilado. Ha habido felicidad, ha habido alegría y celebración. Ha habido triunfo, viaje a Europa, logro conseguido. El cuento, la película, la serie de Osasuna ha tenido el mejor descenso de telón posible. Hemos salido triunfadores.

Ahora a descansar, a velar las armas para el año que viene que, por si no lo sabíais, se adelanta por Europa. Nosotros también nos adelantaremos en los ánimos, tranquilos. A disfrutar de las vacaciones, a tomar el sol, a coger algún kilillo, pero pocos, y a volver para seguir haciéndonos soñar. Yo me sumaré a los kilillos, que tengo una deuda que cobrar de manos del amigo Víctor. En el Albero, un almuerzo bien rico. Ya si eso cuando regrese el fútbol empiezo a hacer deporte. Hasta entonces, a gozar de la vida...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!