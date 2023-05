Roberto Torres, ¿futuro en la Kings League?

Kings League puso el foco en Roberto Torres, actual jugador del Foolad iraní después de haber puesto fin a su dilatada trayectoria en Osasuna a comienzos de año. Así lo ha asegurado el futbolista navarro en una charla en 1HourTalk. Dos equipos quisieron ficharle tras anunciar su marcha del club rojillo y antes de que se desvelara que tenía decidido irse al campeonato persa. Lapuso el foco en, actualdespués de haber puesto fin a su dilatada trayectoria en Osasuna a comienzos de año. Así lo ha asegurado el futbolista navarro en unaDos equipos quisieron ficharle tras anunciar su marcha del club rojillo y antes de que se desvelara que tenía decidido irse al campeonato persa.

“No he visto un partido completo de la Kings League porque no he podido. En Irán tiempo he tenido de tiempo sobra, pero Internet funciona fatal. Me hubiera gustado porque tiene morbillo. Justo cuando me voy de Osasuna, sale que me voy pero no sale donde me voy. No hicieron oficial lo de ir a Irán hasta bastantes días después”, cuenta Torres sobre la liga de fútbol 7 que nació en 2022 y que se ha popularizado por sus elevadas audiencias.

“Me llamaron dos veces de la Kings League para ir a jugar porque pensaban que lo iba a dejar. Adri Contreras me escribió por Instagram y por otro lado me dijeron que Ibai (Llanos) había llamado a Osasuna preguntando por mí. Dije: bueno, quién dice que no surja en algún momento”.