Merche Izal: "En Cintruénigo todo el mundo sigue a Osasuna"

Cintruénigo está de enhorabuena. La cantera cirbonera ha conseguido situar a dos de sus exponentes en los dos primeros equipos de Osasuna . Y los dos son laterales. Diego Moreno ya irrumpió a las órdenes de Jagoba Arrasate , mientras que Merche Izal ha hecho lo propio bajo el mando de Kakun Mainz . La rojilla ha sido una de las gratas novedades de la temporada y quiere coronarla con el ascenso. Así se expresaba Merche antes de emprender el viaje a Granada

¿Cómo está el equipo después del disgusto del otro día al perder en Cáceres?

Disgusto, sí, porque teníamos ilusión en lograr ese ascenso tan deseado por Osasuna. Pero no se nos dio. Aunque parezca que ha sido un palo, estar aquí es un regalo al trabajo de todo un año. En el partido del Cacereño dependíamos de otros resultados y ahora tenemos la suerte de que dependemos de nosotras mismas. No tenemos que estar pendientes de otros equipos. El domingo fue un palo, pero ya ha pasado y estamos centradas en el playoff, con ganas de conseguir por fin el ascenso.

¿Cómo es un viaje de vuelta desde Cáceres después de no lograr el ascenso? ¿Se animaban unas a otras? ¿Estaban calladas?

A mí me dio rabia al ver toda la gente que se desplazó a Cáceres, 7 u 8 horas de viaje, hotel... No pudimos devolvérselo en forma de ascenso. Pero tenemos la suerte de tener otra oportunidad. Al principio, fue un palo, pero nos fuimos animando poco a poco. Vamos a luchar por ello.

¿Quién fue a Cáceres de su familia?

Estaban mis padres, que suelen ir a todos los partidos, y mi hermano. También un chico de mi pueblo que vive en Extremadura. A Granada se les ha complicado un poco ir, pero como lo echan lo van a ver desde casa.

¿Están hablando entre las jugadoras de lo que quieren que pase si llegan a la final?

Queremos subir, pero los otros equipos también luchan por lo mismo. Los cuatro somos equipazos, el que mejor llegue mentalmente conseguirá el premio.

Tuvo una lesión que le apartó unas semanas pero se ha recuperado para la recta final.

Sí, un esguince, ya me pasó en Pradejón tener problemas en los tobillos, pero me he recuperado. Esta vez ha sido más leve. Cuesta volver al grupo, pero en Osasuna hay muchas facilidades para recuperarse.

¿Esperaba cuando vino de Pradejón hacer la temporada que está haciendo?

No. Al venir se me hizo muy grande. Nunca había estado en un equipo con tal magnitud de seguidores. Lo he sabido llevar aunque hago autocrítica y sé que no he sido regular. Pero estoy contenta.

¿Qué aporta Merche Izal a Osasuna en el lateral?

No sé... Dicen que pongo buenos centros y que todo son caramelos -sonríe-.

Y algún gol...

Mi padre me dice siempre que los córners los chute a puerta porque tengo buena zurda. No me gusta tirar desde el córners porque no soy egoísta y prefiero que otras compañeras metan gol. Ese día hubo un poco de suerte y entró.

Lo más importante en una defensa es que les están metiendo muy pocos goles.

Sí, hay que tener en cuenta el trabajo defensivo del equipo. No sólo de las defensas y porteras, sino también de las de arriba. Vamos todas a una.

¿Qué dicen en Cintruénigo de tener una jugadora en Osasuna?

La gente me suele parar por la calle, sobre todo gente mayor que mira el Facebook. Todo el mundo lo sigue, gente del Cirbonero, donde jugaba yo... Siempre me preguntan qué tal voy, la gente que me conoce y la que no. Es un orgullo haber llegado hasta aquí, estar en Osasuna, pero no saben todo el trabajo que hay detrás todos estos años.

¿Va mucho a Cintruénigo?

¡Buf!, siempre que puedo, soy muy de mi pueblo. Soy muy de mi gente, mi familia, mis amigos. En todos los equipos que he estado me dicen que les impresiona lo metida que estoy en mi pueblo.

¿Qué significaría que una chica de Cintruénigo llegue a la Liga F?

No lo piensas, pero dices... ¿Qué harían en mi pueblo si estoy en una liga menor y me paran siempre? Si estoy en primera, ¡pfff!, no sé lo que pasaría.

Diego Moreno también es de Cintruénigo. ¿Se conocen?

Sí, desde muy críos, íbamos juntos al colegio. Es de la cuadrilla de mi hermano. No jugamos en el Cirbonero juntos, pero sí que veía los partidos y destacaba porque era muy bueno. Es una persona súper humilde y el trabajo le ha llevado a ser el primer cirbonero que ha debutado en Primera. Me alegro de que lo haya conseguido, porque se lo merece.

Estaría bien que tirasen el trxupinazo de fiestas de Cintruénigo.

Sí, él también se lo merece. Es como yo, muy de pueblo, lo suelo ver bastante.