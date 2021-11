Embajadoras navarras en La Rioja

Son las ocho, noche cerrada y mucho frío en al Campo Municipal de Pradejón. Diez jugadoras se cambian en el vestuario para atender a Diario de Navarra, porque precisamente Navarra es su tierra. Suena un cohete. Comienzan las fiestas de San Ponciano, las de invierno. La localidad riojana de 4.000 habitantes, situada en la frontera con Navarra, a 10 kilómetros de Lodosa, se sumerge entre barracas, coches de choque, churros, música y alegría. Pero a escasos metros, este grupo de futbolistas se mantiene al margen. Las ocho, la hora del chupinazo en Pradejón, es también la hora del entrenamiento. Y la vida de estas jóvenes jugadoras gira en torno a un equipo modesto pero puntero en cuidar el fútbol femenino, el Club Deportivo Pradejón. Tras un comienzo difícil en su debut en Reto Iberdrola, las dirigidas por Israel Losa Ezquerro, riojano con raíces navarras, tomaron el pulso a la categoría y se impusieron el pasado fin de semana a domicilio al Levante Las Planas (1-2), que había ganado sus ocho partidos.

El club blanquiverde, convenido con Osasuna, compite de igual a igual con las rojillas, y son varias las ex jugadoras de este club que viven ahora su aventura en Pradejón. El intercambio de futbolistas ha sido una constante en los últimos años, ya que a Osasuna han llegado Garazi Facila y Sara Carrillo, que este verano dejaron el equipo, o Celia Ochoa.

La cercanía y la sencillez se nota en cuanto abres la puerta de los vestuarios, cuyas paredes están llenas de lemas escritos como generosidad, compromiso, humildad, sacrificio, pasión, liderazgo, alma, fe, perseverancia, personalidad y ambición. Las chicas te dejan entrar a hablar con ellas dentro, posan para el fotógrafo, ríen mientras sus compañeras hablan. El entrenador, agradecido por la visita, se ofrece de guía para mostrar las instalaciones, orgulloso de poder contar con campos de hierba artificial y natural en los que alterna los entrenamientos según el rival que le toque al equipo. Esta tarde se enfrentarán al Racing Féminas. Hace una semana, vencieron al líder y la sonrisa se ha instalado en la cara Israel Losa (Calahorra, 30-7-85).

Losa nos conduce por los pasillos del Campo Municipal, donde se ha hecho un túnel con fotos de un Pradejón victorioso, en el que se puede leer “El fracaso sólo existe cuando te rindes”. Nos lleva hasta el cuarto del fisio del club, Roberto Jiménez, que está atendiendo a tres navarras: las ex rojillas Nerea Salinas, que se ha recuperado de una fractura en la tibia sufrida en agosto tras salir de una rotura de ligamento cruzado anterior, y Nerea Tellería, que sufre una lesión neuromuscular en el nervio ciático, y Sheila Asensio, la portera mendaviesa formada en la cantera del Izarra. Tellería, que estuvo el año pasado en Valencia, agradece el trato de los servicios médicos. “Me han puesto todas las facilidades y me han ofrecido todos los medios posibles. Está siendo un inicio complicado, pero me viene bien saber que están detrás”. La de Ansoáin regresó a los terrenos de juego precisamente en los últimos 15 minutos ante el líder, partido en el que también debutó Salinas.

EL ‘NAVARRAMOVIL’

Todos los días, Sheila coge el coche y recorre los 24 kilómetros de Mendavia a Pradejón para entrenar. Viaja sola. Irati Ezkurdia recoge a cinco de las navarras en Zizur y desde allí emprenden camino hasta el campo de entrenamiento con un coche de seis plazas. Le llaman el Navarramóvil.

Alaitz Núñez es la que más mérito tiene. La baztanesa tiene dos horas de recorrido desde Elizondo, que se encuentra a 150 km. Y otras dos de vuelta.

Lidia Alén, ex jugadora de Osasuna, tras cerrar su farmacia, la que también es alcaldesa de su pueblo, Acedo, recoge a su compañera Lesley Talom, de Sesma, y juntas van a entrenar. 33 km de la farmacia de Ancín a Sesma y 26 hasta la localidad riojana. Y vuelta.

En el reportaje, están presentes diez de las doce navarras que militan en el Pradejón: Lesley Talom, Sheila Asensio, Lidia Alén, Merche Izal, Nerea Salinas, Nerea Tellería, Irati Ezkurdia, Alaitz Núñez, Jaione Larraiotz e Iratxe Vitoria. Faltan la Ana Pagola, de San Adrián, y la estellesa Ángela Sanz, que se encontraban trabajando en ese momento.

Este grupo de futbolistas consiguió sorprender en la última jornada a un Levante Las Planas, equipo de Sant Joan Despí (Barcelona) que sumaba ocho victorias de ocho partidos.

GANAR AL LÍDER

Este viernes les espera en este campo el Racing , 13º. El Pradejón, tras reponerse de un inicio con cuatro derrotas, es décimo del Grupo Norte en el que Osasuna es quinto. La ex rojilla Lidia Alén valora el gran triunfo: “Que el club crea en nosotras y nosotras creamos hace que diéramos el campanazo en Barcelona. Nos hizo mucha ilusión a todas y tenemos la esperanza de conseguir algo guay esta temporada”. Jaione Larraiotz, cedida por Osasuna, coincide: “Es algo que no esperas, pero desde el principio vimos que podíamos conseguirlo”.

Irati Ezkurdia resume bien lo que el Pradejón: “Trabajamos muy bien durante la semana y en el campo se reflejó. Esta categoría demuestra que el primero puede ir ganando todo que llega un equipo humilde como nosotras y te quita los tres puntos”. Un equipo humilde con un lema que lo dice todo: “Un club amigo, dende el trato humano es lo primero”.