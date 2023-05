La RFEF se acoge al derecho de rectificación sobre una información tras la Copa del Rey

Ante el artículo titulado “El negocio de una final”, publicado en Diario de Navarra el ll de mayo, la Real Federación Española de Fútbol se acoge a su derecho de rectificación y manifiesta que:

1- La RFEF tiene unos ingresos de las actividades que desarrolla en atención a sus competencias definidas en la ley del deporte y dichos ingresos los destina íntegramentea las selecciones nacionales, a las ayudas a los/as futbolistas, clubes y a las federaciones autonómicas y/o territoriales. Además, la RFEF quiere recordar que es la única Federación española que no recibe subvención ordinaria alguna del gobierno para su funcionamiento.

2- El precio de las entradas de la final de la Copa de S.M. el Rey fue incluso inferior a los precios fijados por algunos clubes de la Primera División para los partidos habituales de la competición regular.

3- El autor del artículo informa de manera mal intencionada que en la temporada pasada el precio inferior fue la mitad del precio inferior de esta temporada y esto es falso. Con anterioridad hubo una oferta a colectivos vulnerables que tenía un precio especial y destinado única y exclusivamente a dicho colectivo que este año no se ha ofertado porque la demanda de dichas entradas fue inferior a dos decenas de entradas.

4- El autor confunde el aforo total con el aforo neto a los efectos de la venta de entradas. El aforo neto es el que se facilitó e informó a los clubes. La RFEF amplió el cupo de entradas disponibles a los clubes en detrimento de las entradas disponibles para la RFEF.

5- Las cifras de ingresos que cita son totalmente falsas y no se corresponden con la realidad.

6- La cifra que dice el autor que corresponde a los clubes también es falsa y la misma se conocerá una vez realizadas las liquidaciones exactamente igual como hacen todos los clubes con cada uno de los partidos que organizan. Las cifras que menciona que corresponden a cada club son muy distintas a las cifras que se han pagado a los clubes en temporadas anteriores por la Final de S.M. el Rey.

7- La proporción entre precio medio de las entradas y lo que corresponde a cada clubes es falsa.

8- Es falso que los precios de los servicios en el estadio fueron abusivos. Los precios de los servicios son los de mercado en cualquier evento de estas características y son los autorizados por la administración pública competente en la licitación pública de los servicios del estadio.

9- Es completamente falso que el Estadio de la Cartuja no sea un estadio de fútbol. Es tan falso como que se disputan partidos internacionales de fútbol autorizados por la FIFA y la UEFA y además se ha presentado para incluirse dentro de los estadios en la Candidatura del Mundial 2030.

10- Es completamente falso que hubiera falta de medios de transporte para el regreso al centro de la ciudad después del partido, puesto que el Ayuntamiento de Sevilla que es la administración competente puso a disposición de la Final un contingente de medios de transporte que no tenía precedentes en eventos anteriores.

11- Es falso que no hubiera señalética. Desde la organización del partido se instalaron centenares de rótulos y lonas de señalética para la Final en el conjunto del Estadio y de la Ciudad, tanto para la ida al Estadio como para el regreso. Señales y lonas ubicadas en los lugares que las autoridades gubernativas y locales autorizan y aprueban.

12- Es falso que hubiera atascos importantes a la finalización del partido que no sean los habituales de un evento de estas características sea de tipo musical, deportivo, etc.

13- Es totalmente falso que el Ayuntamiento de Sevilla comunicara a última hora que el organizador de un evento posterior o la Final no tenía permiso para organizar dicha actividad. El Ayuntamiento de Sevilla no dio permiso alguno al organizador de una actividad paralela y tal organizador sabía perfectamente que no disponía de los permisos”.