El dulce despertar de Osasuna

La reacción de Osasuna contra el Almería no fue la de un perdedor de la final de Copa. “Es mucho más fácil cuando el lunes tienes una recepción, cuando el martes vienen 5.000 personas a animar... Hemos tenido infinidad de muestras de cariño”. Palabra de Arrasate. Lejos de ser una distracción, el equipo llenó su depósito de gasolina para mostrar su mejor versión en El Sadar. Nada de resaca emocional, ni decaimiento ni tristeza por haberse quedado a las puertas de la gloria. Hubiese sido lógico y entendible tras la intensidad emocional que puso patas arriba al osasunismo. Pero este equipo sin límites parece vivir en un halo ganador. Porque no se llevó el trofeo de La Cartuja, pero sí un triunfo sentimental y anímico. ¿Por qué no pelear por Europa? Un seísmo ha removido las cabezas de un vestuario que está con la flecha hacia arriba. Paradójico. La histórica cita ha servido por un lado para estrechar un poco más los lazos con la masa social y, sobre el césped, para dar un salto cualitativo que permite a Osasuna verse capaz de competir ante los mejores y dar ese salto que le permite aspirar a la séptima plaza con todas las de la ley.

Parecía que después de la final de Copa, si se perdía, esperaba la nada más absoluta una vez asegurada la permanencia de forma holgada un año más. Otro epílogo relajado. Un objetivo logrado con holgura al que no por ello hay que restarle un ápice de valor. Pero nada de eso. La respuesta de Osasuna, con hechos, lo dice todo. Hay hambre de cotas mayores. No está reñido con plantearse el billete a la Conference League con cuatro jornadas por delante. Desde la ilusión y no la obligación, como confesaba Cata.

Mirar a Europa ahora no quiere decir que luego vaya a suponer una decepción no cumplir el deseo. El aprobado llegó con la permanencia, el notable alto con la final de Copa y Osasuna busca subir más la nota. En ningún caso habrá mal sabor de boca. El estímulo está ahí. Ya es otro paso del proyecto, que en temporadas anteriores ha navegado en mitad de la tabla con esas plazas de privilegio lejos. Siempre se han mirado con cierto vértigo. Las últimas dos temporadas los siete primeros han sido los mismos. El Sevilla, que se había caído de la ecuación, asoma ahora desde atrás. Un rival directo para un Osasuna que no ha dicho su última palabra esta temporada.

Gol de Javi Martínez con el Huesca



Javi Martínez marcó ayer a la tarde su primer gol con la camiseta del Huesca para abrir la lata contra la Ponferradina. El cuadro de Ziganda acabó desaprovechando la ventaja después (1-1). El resultado sirvió para que el equipo oscense asegure la permanencia en Segunda División de forma matemática. El rojillo cedido en El Alcoraz estrenó su cuenta este curso, donde comenzó jugando en el Albacete. El centrocampista suele participar en las segundas partes, en un rol más protagonista que en Albacete, donde no contaba para el entrenador. Javi Martínez ha jugado 10 partidos con el Huesca, 2 de titular. Ha recuperado sensaciones tras un periplo complicado en la primera cesión. Tiene contrato con Osasuna hasta 2026.

Torró, Moncayola y Aimar, los tres tenores

Cada uno a su altura, con su rol y sus características concretas, Lucas Torró, Jon Moncayola y Aimar Oroz llevaron la manija de Osasuna a un nivel alto. Por fútbol y despliegue. Torró barrió su parcela, Moncayola se movió con criterio para dar fluidez y Aimar puso el talento en los últimos metros. Un triángulo de garantías que relegó a Moi Gómez al banquillo. Luego marcó. Un lujo. También destacaron en la faceta sin balón para armar la presión. Torró y Aimar casi calcaron la distancia reccorida (11,3 km). Los datos de carreras a alta intensidad de los tres rojillos práctiamente triplicaron a los del Almería en esa parcela. La superioridad resultó evidente.

La Conference League, objetivo a la vista

A Osasuna le queda un reto por delante en las últimas cuatro jornadas de Liga: la séptima plaza que da derecho a jugar la Conference League. El triunfo contra el Almería abre esta puerta ilusionante. Atlético de Madrid y Getafe fuera y Athletic y Girona en casa son los rivales pendientes. Las dos citas en El Sadar ante rivales directos en esta batalla hacen que el equipo de Jagoba Arrasate dependa de sí mismo para poder alcanzar el billete europeo a la tercera competición continental. El Sevilla de Mendilibar, que llega con fuerza desde atrás, se antoja como un adversario temible. El buen momento de los rojillos prolonga la ilusión del osasunismo tras la final de Copa.

El gesto de Osasuna con Mateu Lahoz

Ocurrió al acabar el partido en un gesto muy aplaudido en distintos foros. Los jugadores de Osasuna le hicieron pasillo a Mateu Lahoz cuando se marchaba al vestuario en su última visita a Pamplona. El valenciano se despide del fútbol profesional y recibió el cariño de los futbolistas uno a uno. Por desgracia, la estampa habitual suele ser la contraria. Mateu Lahoz se abrazó cariñosamente con todos ellos y recibió el aplauso seguidores que quedaban en la grada. De ahí que el detalle rojillo trascendiera. Además, el colegiado acabó regalando sus tarjetas a la afición de El Sadar en otra muestra de cercanía.