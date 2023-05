Cata: "Braulio es la persona que más quiero después de mi familia directa"

El pasado lunes, Braulio Vázquez derramaba lágrimas en el Salón del Trono del Palacio de Navarra en la recepción oficial por el subcampeonato de Copa. No podía contener la emoción por todo lo vivido. Unas pocas horas después, José Antonio Prieto Cata cogía su teléfono móvil y abría su cuenta de Twitter para escribir un mensaje en la red social acompañando el vídeo del director deportivo. “Gracias por todo y por tanto. Orgulloso de quererte por cómo eres y no por quién eres”, eran sus palabras hacia una persona tan especial para él.

“Para mí, diferenciando la faceta profesional, es la persona que más quiero en este mundo después de mi familia directa. Después de mi madre, de mi hija, de mi mujer, está ahí posicionado, lo cual no implica que tengamos unas peloteras bastante importantes futbolísticamente hablando”, valora el secretario técnico, que desde sus ojos siempre tiene que aportar y no asentir a todo lo que sale a la palestra.

“La gente que está a tu lado te tiene que respetar y ayudar, pero no está para decir sí, bwana . A veces no estamos de acuerdo, pero si le hago reflexionar y eso le vale para reforzar su decisión, me siento pleno. Estar de acuerdo en todo es malo”, expresa Cata.

La relación profesional comenzó en el Valladolid en 2014 cuando Braulio le incorporó para ser el director de cantera. “En el plano profesional, nunca le estaré agradecido de lo que ha hecho por mí. Hay que apostar por uno para ir de director de cantera de un equipo profesional cuando vienes del barro. Está bien la empatía y la amistad, pero si no funcionas no llevas nueve años con nadie. Braulio es un magnífico profesional y en lo personal ya lo sabe, es casi como un hermano”.

La normalidad

Los dos son felices en Pamplona. Con Osasuna tienen contrato hasta 2026 y se sienten “encantados”. Cata cuenta cómo es la relación con Jagoba Arrasate y Bittor Alkiza. “Es una relación alineada, pero no invasiva. Cada uno respeta al de enfrente. Si hablamos de un partido el que decide es Jagoba y hay que respetarle. Hablamos de los jugadores. Si estamos todos convencidos, mucho mejor. La relación es muy fluida. Muy de todo el año. No marcamos ‘reunión para planificación’. Hablamos continuamente, medio informal. Por la tarde mejor, cuando hay menos lío en Tajonar. Que no lo idealice la gente. No hacemos una reunión con 20 mapas. Es muy normal todo”.

La ilusión de Europa

Cata expresa la ilusión de ir a Europa, nunca obligación. “Siempre que se logre la salvación hay que celebrarlo, no soy conservador. Que tengamos la capacidad de hacerlo quedando seis o siete partidos, está muy bien. Tenemos que pelear por la séptima plaza desde la ilusión y el compromiso, nunca desde la obligación. La obligación es estar en Primera. Eso no te quita responsabilidad ni ganas”.

Sentido común para renovar a Herrando

El club está pendiente de firmar la renovación de Jorge Herrando, central del Promesas que ha debutado en fechas recientes en Primera. Todavía le queda un año de contrato más. “Hace un par de meses le pasamos una oferta para renovar y ahora estamos ahí con su agente”, señala Cata, al que no le consta que el Athletic esté detrás del canterano como afirman algunas voces. “Vamos en plazo porque no acaba contrato este año. Jorge fue el primero el otro día en saltar en el gol de Lucas (Torró, en la final de la Copa del Rey). Vamos a ver cómo se desarrolla el tema, pero en principio va dentro de los plazos. No es algo de verano que hay que resolver como sea antes de que empiece la Liga. Lo llevamos con tranquilidad y sentido común”.

Iker Muñoz, rumbo a la Primera División

El futuro próximo de Iker Muñoz pasa por dar el salto al primer equipo. La confianza es total en el mediocentro navarro, que ya se ha asomado en la máxima categoría. “Es un jugador con capacidad para ser futbolista de Primera División, sin duda”, resalta Cata, que cifra su cláusula virtual en 12 millones de euros, que será real en cuanto pase a tener ficha profesional (no confundir con licencia, ya que al ser sub 23 tendrá dorsal más alto que el 25). El secretario técnico recuerda la labor de captación que hizo en su momento Félix Vergara para traer a Muñoz e Iker Benito, de Oberena y del Pamplona. “Hizo un trabajo magnífico. Podemos equivocarnos en no fichar a un navarro, pero no podemos equivocarnos en no conocerlo”.

¿El Athletic? Hay que vender Osasuna

En días pasados, trascendió que un infantil de Osasuna ha tomado la decisión junto a su familia de fichar por el Athletic. “Cada uno es libre de decidir. Yo soy padre. Todos quieren lo mejor para sus hijos, pero el club desde el fútbol base hasta arriba tiene que hacer su camino. No nos podemos poner nerviosos cada vez que suena el nombre de otro club. Hay que uno que históricamente parece que afecta más, pero tenemos que seguir haciendo nuestro club y fidelizar a los niños. Me puedo equivocar luego con algún sénior al que doy la baja y acaba en el Athletic. Ya se verá. Cuando a uno le pagan por tomar decisiones tiene que ser honrado con el club y tratar de acertar. Somos Osasuna y tenemos que vender nuestro proyecto. No podemos tener miedo ni obsesión por terceros”.

Asier Bonel, “movilidad, gol y buen físico”

Es uno de los grandes nombres de la cantera. Asier Bonel es un fijo de la selección española sub 15 y Osasuna ha conseguido retenerlo pese a las ofertas que le han llovido. En cuanto cumpla los 16 años podrá tener cláusula de rescisión. “Es un delantero con gol, movilidad y buen físico”, describe el secretario técnico. “Hay tres, cuatro o cinco chicos con buena pinta, pero no voy a decir nombres. Es verdad que cuando llegué aquí, alguno tenía buena pinta y no ha llegado, y otros que no me habían llamado la atención han dado más nivel. Los chicos tienen que evolucionar y no influenciarlos. Que vayan haciendo su camino. Lo más importante es que entre Tajonar y nosotros midamos muy bien los tiempos y el sitio adecuado para sean mejores en junio”.