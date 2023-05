Jagoba firma su cara

Dentro de la multitud de vídeos que siguen circulando de móvil en móvil y por las redes sociales, hay uno que muestra el camino del autobús de Osasuna hasta La Cartuja. Las imágenes se sacan desde el interior y, en medio de un fuerte ruido por los ánimos de la afición, el vehículo atraviesa un pasillo de cientos de rojillos que viven con pasión los momentos previos a la final.

De repente, Braulio Vázquez alza la voz y señala: “¡Mira, ahí está Jagoba!”. El técnico, que se encuentra a su lado, ve en ese momento un rostro gigante suyo que predomina entre el gentío. Una señal del cariño que la hinchada tiene hacia el vizcaíno. El paso del tiempo no genera desgaste en ninguna dirección.

J.P. Urdiroz

Esa cara había sido en Sevilla muy visible por las dimensiones que tenía. Los cánticos de apoyo a Jagoba fueron constantes entre la marea roja. Fueron muchísimos los aficionados que se sacaron fotos. También la grada de La Cartuja se había visto ese primer plano gigante.

UN MONTAJE DE 20 FOLIOS

Graciela había sido la aficionada que había llevado semejante imagen a más de 900 kilómetros. Un montaje con 20 folios sobre un cartón. Ayer era la hora de completar el círculo. Por la mañana, acudió al entrenamiento del equipo y esperó a que terminara para cumplir un deseo: que los jugadores, y cómo no Jagoba, le firmaran la cara para guardarla como un bonito recuerdo de la final. “Y así se cierra el ciclo de uno de los mejores findes de mi vida”, apuntaba en Twitter con una foto del rostro y las firmas del vestuario.

La idea fue de su hermano Pablo, en redes @CAOenfurecido. “La cabeza paseó por todo Sevilla y gran parte de la afición se hizo fotos con ella. Sabalza incluido”, apuntaba. “Ayer al volver me la llevé a casa y esta mañana se me ocurrió llevarla al entrenamiento y a ver si había suerte y conseguía que me la firmaran. Y ha sido mucho mejor de lo que pensaba. Me la han firmado todos. Ha sido una experiencia brutal. Todo en conjunto”.