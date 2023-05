David García: "Si quieren que volvamos el 6 de julio, aquí estaremos"

David García mantenía durante todo el acto su característica sonrisa afable, aunque se notaba en sus ojos cierto poso de melancolía. El de Ibero tuvo cerca poder levantar la copa como capitán.

La afición ha respondido a pesar de no traerles la Copa.

Estamos todavía digeriendo todo lo que nos ha pasado este finde. Ha sido muy emotivo poder contar con toda Navarra, de forma presente allí y aquí. Da pena porque después de tenerlo tan cerca, pero también estamos felices y valoramos lo que hemos conseguido, que no es nada fácil. Agradecemos a nuestra gente, porque nos han hecho vivir unos momentos maravillosos.

Han demostrado ser un equipo campeón.

A veces, ser campeón es por cómo es uno, cómo se muestra, y en eso somos buenos. Esos son los valores de Osasuna, hemos puesto el escudo en todo lo alto y la gente está contenta por ello. Nuestro título ha sido tener a toda la gente detrás, cómo nos han animado y es lo mejor que tiene este equipo.

Uno de los mayores honores es asomarse al balcón. ¿Qué ha sentido?

No esperábamos que hubiera tanta gente -ríe- Pero esta afición nunca deja de sorprendernos. Se me pone la piel de gallina, estoy emocionado, es indesriptible vivir todo esto. Me gustaría haber llenado la plaza y traerles la copa de campeón.

Hay quien quiere que estén el día 6 de julio.

No nos han dado ninguna información, pero si quieren que estemos, estaremos los primeros.