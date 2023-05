Vinicius, a los jugadores de Osasuna: "Sois un equipo pequeño"

Vinicius Junior fue sin duda el mejor jugador de la final. Intervino en las jugadas de los dos goles y fue una tortura para la banda derecha de Osasuna cada vez que entraba en contacto con el balón. Sin embargo, sus actitudes en el campo fueron reprochables, nada ejemplares para cualquier aficionado, niños sobre todo, que estaba siguiendo el partido.

El brasileño se encaró en la primera parte con Moncayola, Rubén Peña y David García, en su línea habitual de la temporada porque son bastantes las veces que ha tenido conflictos con sus rivales. Los ánimos se encendían y eso que Osasuna no suele ser un equipo que entre en esas guerras.

A los rojillos les llegó a decir algunas frases lamentables como “no vais a ganar la Copa porque sois un equipo pequeño”. El Chimy Ávila estaba indignado al acabar la final. “Estuve hablando con Nacho y con Lucas Vázquez, saben la clase de persona que soy, me conocen. Me enfadaron muchísimo las palabras que dijo, él ya lo sabe y no las voy a decir. Vinicius es un gran jugador, me encanta que lo cuide la Liga y lo cuiden todos, pero él también debe cuidar el respeto, que es importante. Él está en un club grande y no hay que abusar de eso”, dijo en El Chiringuito.

El punta argentino de Osasuna se refería a una conversación con algunos jugadores del Real Madrid que había mantenido en el túnel de vestuarios después de que se formara una trifulca. En ese momento del intermedio de la final, Vinicius pasó por delante de los jugadores rojillos tocándose el escudo y con gestos continuos de provocación. Hubo más futbolistas de Osasuna que reaccionaron ante tan fea actitud montándose una tangana.

Ancelotti le calmó los ánimos en el vestuario y es verdad que en el regreso al partido no pareció que estuviera tan provocador, hasta que llegó el momento de celebrar el 2-1 de Rodrygo. En las imágenes de televisión se apreció cómo el extremo brasileño se dio media vuelta en su carrera de la celebración y gesticuló hacia el jugador de Osasuna que más cerca estaba, Lucas Torró.

Fue la imagen del contraste. La provocación de Vinicius mirándole la cara al futbolista que había marcado doce minutos el gol del empate y que en ese instante miraba al suelo hundido. Torró, por cierto, fue muy elegante en sus declaraciones en La Cartuja: “Vinicius es un gran jugador y ha hecho su partido. Yo personalmente no me he sentido ofendido”.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, defendía a su jugador en declaraciones a TVE. “En su puesto es el mejor del mundo. Los que le marcan cometen muchas faltas, él protesta y le sacan tarjetas, no lo entiendo. Hay que proteger a los jugadores que dan espectáculo”.