Ocho puntos en seis jornadas necesita sumar el equipo azulgrana para sellar matemáticamente el campeonato. Eso o esperar un pinchazo del Real Madrid en las próximas dos fechas y sumar los seis puntos contra el conjunto rojillo y el Espanyol, el próximo 14 de mayo en el RCDE Stadium.

Más allá de las matemáticas, el técnico Xavi Hernández quiere acabar el curso con buen sabor de boca en lo futbolístico. Ya con casi todos sus jugadores al 100% -Sergi Roberto es la única baja- el egarense ya alineó de inicio en la última jornada al cuarteto de centrocampistas formado por Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi.

Y el juego azulgrana lo agradeció con una mejora evidente en la circulación del balón. También el regreso de Andreas Christensen en el eje de la zaga benefició la salida de balón del conjunto catalán.

No se prevén muchos cambios con respecto al último once. Los cuatro centrocampistas parecen tener un puesto asegurado de inicio, por lo que la presencia de Ousmane Dembélé es una de las pocas incógnitas en el once.

Tras tres meses en el dique seco por una lesión muscular, el extremo francés ya gozó de unos minutos contra el Betis y no se descarta que pueda entrar en el lugar del brasileño Raphinha.

Uno de los alicientes del encuentro es el récord que podría igualar Marc-André ter Stegen bajo palos. De no encajar ante Osasuna, alcanzaría el registro de 25 porterías a cero que fijó Peter Cech con el Chelsea en la temporada 2004-05.

Al reto del guardameta teutón se suma la pugna por el 'pichichi' que Robert Lewandowski está librando con Karim Benzema. Suma el delantero polaco 19 tantos, dos más de los que ha anotado el delantero francés del Real Madrid.

Por su parte el Club Atlético Osasuna afronta una especial semana marcada por la final de la Copa del Rey que Jagoba Arrasate espera aparcar para tratar de sacar un buen resultado en el Camp Nou.

El sábado tendrá lugar la segunda final en la historia de la entidad navarra, por lo que es normal que las miradas se centren en el partido que se disputará en La Cartuja. El Real Madrid será el duro hueso con el que tengan que lidiar los rojillos.

Antes de ese cúmulo de emociones Osasuna viajará a Barcelona para medir su ilusión por el torneo del K.O. La derrota en El Sadar del pasado viernes no empañó la unión que se vive en la parroquia que conforma el equipo de Tajonar.

“Tenemos que dar la cara como siempre, tenemos que competir y tener esa frescura porque en ese campo el desgaste es muy grande. Ellos se juegan la liga, pero también queremos hacer un buen partido mañana”, ha explicado Arrasate en rueda de prensa sobre sus intenciones.

La Real Sociedad volvió a vencer en Pamplona por 0-2, frenando las aspiraciones europeas de los locales y ampliando a más de 11 temporadas los años sin perder ante Osasuna. El homenaje a los finalistas de 2005 en el inicio y final del choque fue un bonito recuerdo con el que los asistentes despidieron a los suyos antes de la batalla de Sevilla.

Sobre el Barcelona, Arrasate ha avisado que “tienen calidad y argumentos para hacerte daño, pero sobre todo han mejorado en el aspecto defensivo. Han encajado muy pocos goles y ese espíritu colectivo hará, seguramente, que sean campeones”.

David García y los suyos apuntalaron la permanencia con la victoria en Cádiz el martes pasado gracias al tanto de Rubén García. Las buenas sensaciones hicieron creer al equipo con tres nuevos puntos ante los txuri-urdin, pero el cuarto clasificado soportó el empuje osasunista con éxito.

Se prevé nuevo carrusel de cambios en el equipo, perfilando un once con menos habituales para que los titulares lleguen a la final de la Copa del Rey en plena forma.

Aitor Fernández regresará a la portería en detrimento de un Herrera que será titular en la capital hispalense. Unai García, Pablo Ibáñez, Barja o Rubén García volverán a salir desde el primer minuto. Chimy Ávila y Lucas Torró podrían ser de la partida inicial.

Osasuna quiere dar la campanada en casa del líder para comenzar su semana grande con tres puntos que hagan creer a plantilla, directiva y afición que levantar la Copa ante el Madrid es posible.

El entrenador del cuadro pamplonés ha convocado para la trigésimo tercera jornada de LaLiga Santander a 21 jugadores: S. Herrera, Aitor Fdez, P. Valencia, Juan Cruz, Unai García, R. Peña, Manu Sánchez, Aridane, Herrando, Diego Moreno, Torró, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Ibáñez, Aimar, I. B. Sánchez, Iker Muñoz, Chimy Ávila, Budimir y Kike G.