Osasuna - Real Sociedad en directo: el último abrazo entre equipo y afición antes de la final

20:05 | EL REENCUENTRO DE LOS HÉROES DE 2005

Para los pamploneses que tomaban algo este 28 de abril en La Taconera, el grupo que se abrazaba y brindaba en la terraza cercana al hotel Tres Reyes no era más que una no era más que una cuadrilla que parecía no haberse visto hace tiempo. Pero además de eso, se trataba de la plantilla de Osasuna que llegó a la final de la Copa del Rey de 2005 contra el Betis y va a ser homenajeada en los prolegómenos del partido frente a la Real Sociedad en El Sadar.