Xavi, tras ser preguntado por con qué equipo va en la final de Copa: "¿Tú que te imaginas?"

arranque de la semana decisiva para el osasunismo, donde la cuenta atrás finaliza el sábado con el trascendental encuentro entre La Cartuja, el técnico del máximo rival de los blancos, En elpara el osasunismo, donde lafinaliza el sábado con el trascendental encuentro entre Osasuna Real Madrid enel técnico del máximo rival de los blancos, Xavi Hernández , tiró de misterio al decantarse por sus preferencias de cara a la final.

Spotify Camp Nou este martes (19.30h.), el técnico fue preguntado en la rueda de prensa con qué equipo va en la cita para decidir el campeón del Durante su comparecencia en la previa del Barcelona-Osasuna de LaLiga que se disputa en eleste martes (19.30h.), el técnico fue preguntado en la rueda de prensa con qué equipo va en la cita para decidir el campeón del Torneo del K.O.

"¿Tú qué te imaginas?, le contestó al periodista que le lanzó la pregunta sobre su preferencia. Al no obtener respuesta por parte del comunicador, el técnico agregó entre risas: "No te lo imaginas, pues yo tampoco. No te contesto", aseguró.

La cosa no quedó ahí. Y es que la situación generó un ambiente de guasa durante la comparecencia del excampeón del Mundo con La Roja y claro, la cosa no era que se fuera de rositas y sin aclarar la cuestión. Por eso se le volvió a preguntar sobre con cuál de los dos equipos de la final irá: "El sábado disfrutaré de la final, aunque ya veremos si la puedo ver. Tengo un acto, que gane el mejor".

El técnico de Terrasa se puso el traje de luces para hacer una verónica y una chicuela a las dos pregunta lanzadas. Pero el gesto picarón, la media sonrisa en su cara y su tradición culé seguro que significaban que por dentro estaba pensando a ver dónde podía comprar una camiseta de Osasuna para ver el choque. Es lo que tiene la rivalidad entre los grandes, que también salpica -para mal o para bien- al resto de equipos.