Ibáñez: "No he visto ni entrar el balón pero sabía que entraba"

Pablo Ibáñez, autor del gol que ha metido a Osasuna en su segunda final de Copa, aseguró tras el partido de esta noche en San Mamés (1-1) que no ha "visto ni entrar el balón" en la meta del Athletic, pero que "sabía que entraba" según remató.

"La verdad es que no he visto ni entrar el balón, pero sabía que entraba y lo primero que me ha venido ha sido ir para allá corriendo porque esto va por toda esta gente que ha estado animando todo el partido", dijo tras el partido un Ibáñez acordándose de la final de 2005 que vivió de niño.

"Soy de Osasuna desde pequeño y viví esa final como aficionado con seis años", recordó emocionado y dispuesto a ganar la final que le medirá a FC Barcelona o Real Madrid. "Una vez que hemos llegado hasta aquí vamos a soñar y a por ella", se ilusionó.