Los aficionados de Osasuna que estarán en San Mamés "unidos por el mismo sueño"

Unos recibieron la noticia en casa. Otros se enteraron en sus puestos de trabajo. Habrá desplazamientos en grupos, aunque también de forma individual. Los 575 agraciados de las entradas para la vuelta de las semifinales de la oficinas de El Sadar su localidad impresa y nominativa. Las sonrisas y la ilusión era evidente entre los 200 rojillos que se personaron en el estadio durante este lunes. . Habrá desplazamientos en grupos, aunque también de forma individual. Losde las entradas para lade la Copa del Rey ya pueden recoger en lassu localidad impresa y nominativa. Las sonrisas y la ilusión era evidente entre los 200 rojillos que se personaron en el estadio durante este lunes.

Algunos son privilegiados por partida doble, como Iñigo San Martín: “Antes de Semana Santa planteamos viajar a Mallorca y, después, a Bilbao. Hemos tenido mucha suerte porque no solemos tenerla para estas cosas. Estábamos en el gimnasio y nos tocó a toda la cuadrilla, así que vamos a ir seis o siete”. El rojillo presiente un duelo complicado en San Mamés, pero es optimista: “A ver cómo saldrá Jagoba con el once. Firmo el empate a cero del partido de Liga. Sé que lo pasaremos bien”, concluye.

Desde Francia se enteró el socio y fiel lector de este medio Montxo Serna. “Me mandaron un mensaje al correo electrónico y leí qué había que hacer para conseguirla. Yo, por trabajo, estaba en Francia y pegué un salto de alegría. Me llamó mi pareja a ver si me había tocado, porque a ella sí. Al final los dos muy contentos”, narra. Serna desea un choque lleno de emociones y con victoria final de Osasuna: “Será difícil porque a Osasuna le gusta dar emoción, pero estoy seguro de que pasaremos. Firmo cualquier resultado que nos beneficie, aunque espero ver goles”.

Con el sueño de volver a ver en primer persona una final de la Copa del Rey recogió su entrada José Ignacio Izu, que sufrió ante el Betis en 2005: “Será muy difícil porque la gente aprieta mucho. Osasuna tendrá que saber leer el partido, pero como se echen atrás no habrá nada que hacer”, apunta el socio rojillo de 60 años que desde los 14 tiene la tarjeta de abonado.

La ilusión la personifica la sonrisa de Irati Baztán. “Me apunté por apuntarme porque no tenía mucha esperanza. Me pilló en casa de sorpresa y habrá que aprovechar. Espero que no haya prórroga y que Osasuna meta pronto un gol para estar tranquilos. Ojalá pasemos y pueda ir también a Sevilla”.