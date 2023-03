Tebas, en Pamplona: “Hubo un error al trazar la línea, habrá que mejorar el VAR”

Javier Tebas reconoció abiertamente el “error” del VAR en el fuera de juego señalado al Chimy Ávila ante el Celta de Vigo. El presidente de LaLiga calificó como un “problema” las diversas polémicas que se han producido en los últimos tiempos pese a la existencia de la tecnología, mal empleada en este caso. . El presidente de LaLiga calificó como un “problema” las diversas polémicas que se han producido en los últimos tiempos pese a la existencia de la tecnología, mal empleada en este caso.

“Habrá que mejorar el tema del VAR”, dijo al poner el tema sobre la mesa. “Vamos a ver si hablamos de poner el fuera de juego semiautomático para que no ocurran estas cosas”, adelantó Tebas a preguntas de este periódico en su visita relámpago a Pamplona para participar en la “I Jornada de ‘Deporte y Fe’. Ese sistema más preciso, con imágenes en 3D, será al próximo paso que dará el fútbol español, ya implantado en la Liga de Campeones.

El máximo mandatario de la patronal, eso sí, no escondió el fallo producido en el Osasuna-Celta. “Hubo un error al trazar la línea. Son demasiados fallos que tenemos que corregir”, comentó acerca del gol anulado a Abde después de que González González marcara por error el codo del Chimy como punto de referencia.

Algo que generó la reacción del club ante el Comité Técnico de Árbitro. Tebas aseguró que le pareció “bien” la queja presentada por Osasuna con un análisis pormenorizado. “Es objetivo lo que ponen. No puedo decir nada más”, señaló.

“Como institución quiero decir que llevamos tiempo preocupados con el tema de las manos y la desazón que hay en muchos clubes con el VAR. No vivimos un buen momento con el mundo arbitral. Uno no quiere poner en duda las decisiones pero pasan cosas que no deben pasar. Habrá que trabajar. No vamos a decir que todos somos muy buenos y no hacer nada. Algo hay que hacer”, dijo de forma tajante a la salida del foro.

El presidente incidió en que hablará con la Real Federación Española de Fútbol de “poner en marcha el fuera de juego semiautomático, como en el Mundial de Catar, parece ser que eso lo solucionaría”.

EN CURSO EL 'CASO VINICIUS'

Preguntado por la investigación en curso por los insultos racistas que denunció la Liga a Vincius en El Sadar, Tebas comentó que la investigación “ha acotado la zona del estadio” donde se produjeron los comentarios. Se puso una denuncia en el juzgado. “Los localizaremos, no tengo la menor duda”, apuntó sobre estas actuaciones que viene liderando LaLiga.

"VEO MUY BIEN A OSASUNA"

Además, confesó que ve “muy bien a Osasuna” al ser cuestionado por la imagen que tiene del club rojillo. “Nombraron a El Sadar como el mejor estadio del mundo, el equipo es semifinalista de Copa... Creo que todos los aficionados se tienen que pellizcar”, valoró Tebas en el Colegio Salesianos Pamplona de Sarriguren antes de emprender anoche su regreso a Madrid.