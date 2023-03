El debate entre Fran Canal e Iturralde González por el VAR

Fran Canal protagonizó anoche un intenso debate con el excolegiado Eduardo Iturralde González durante la emisión del programa El Larguero de la SER. El director general de Osasuna recibía la llamada del espacio nocturno radiofónico para explicar el motivo de la carta dirigida a la Federación Española de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros para pedir explicaciones por el gol anulado del lunes contra el Celta y solicitar una reflexión sobre el uso de la tecnología y del VAR. Iturralde, que es colaborador del programa, no paró de repetir que el informe de Osasuna era “sesgado”.

“No tenemos ningún tipo de problema en reconocer las explicaciones que nos den”, señaló Fran Canal. “Él dice que nuestro informe es sesgado. Indudablemente, nuestro informe contiene las imágenes que todos vimos. La pregunta es ¿hay otras imágenes que nosotros no vimos?”.

Iturralde tomó la palabra: “Le digo que es un informe sesgado porque no tienen la imagen desde arriba de la portería a la hora de poner la línea en el hombro. Por eso le digo que es sesgado. El informe es genial con lo que tienen. Pero con más imágenes, el informe sería mejor. El Chimy Ávila tiene el brazo estirado y, si lo tiene estirado, más abajo del hombro no es mano, como dice el reglamento. La línea tendrá que salir de más abajo que la del jugador del Celta, de Galán”.

Canal quiso replicar: “Me gustaría contestarle. El señor Iturralde tiene muchísimos más conocimientos arbitrales que yo, pero hay un matiz. La imagen que sale y la que nos indican por qué es fuera de juego no es de Osasuna. Esa imagen la facilita la sala VOR”.

Iturralde interrumpió: “Es una chapuza de imagen, estoy con usted...”

Canal reaccionó de nuevo y sentenció de forma categórica: “Bueno, pues usted entonces entenderá, le pediría que me dejara terminar, que si la sala VOR nos enseña una imagen que no es la correcta y tienen una imagen en la que podrían demostrar que han acertado y no nos la quieren mostrar, lo que quiere Osasuna es que nos den esa explicación. Y nos enseñen esa imagen. Entendemos que sería bueno para el fútbol, que no es un caso para Osasuna sino que el espectador que está en el campo querrá ver una imagen que acredite por qué se pita el fuera de juego o por qué se anula un gol. Ahora, si me enseñan una imagen incorrecta que no se ve bien y que está pixelada, cuando el sistema cuesta más de 5 millones de euros al año, creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Es importante que si hay otra imagen no se oculte. Nuestro comunicado no pretende ni rearbitrar el partido ni que nos reconozcan que nos han perjudicado. Lo que queremos es mejorar el sistema, mejorar los procedimientos. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Usted me está diciendo que lo estamos haciendo genial porque una imagen la ocultamos y, en cambio, que lo estamos haciendo mal con una imagen que es una chapuza y que no demuestra que es fuera de juego, más bien lo contrario, es la que publicamos”.

Manu Carreño, presentador del programa, ironizó concluyendo sobre las imágenes del VAR: “Tiene razón el señor Canal. Parece la liga de Mortadelo y Filemón. Te pongo una imagen en la tele, pero no es la buena”.

Iturralde volvía a la carga: “No se puede decir en ese comunicado que el gol es válido antes de recibir las explicaciones porque ya se está creando la duda en la gente que están equivocados los árbitros. Han tirado por la tremenda”.

Canal terminaba: “No queremos los puntos, queremos que esto mejore para todos, nada más”.