Hacerse escuchar con respeto

No deja de ser llamativo que se haya hablado más del VAR por el Osasuna-Celta que por el Barcelona-Valencia, partido en el que también hubo miga al verse perjudicado el próximo rival rojillo. El club se ha hecho respetar. No ha empleado mensajes ácidos en las redes sociales contra los árbitros ni se ha salido de tono en sus comunicados. Las intervenciones públicas, con la oratoria de Fran Canal , han sido contundentes por la argumentación y sin ser agresivas. Los agentes que componen el fútbol siempre han empleado un discurso más voraz cuando han salido a quejarse de un error. Pero Osasuna, que va tranquilo en la tabla, hay que decirlo, ha ido por la vía de la moderación sin perder la crítica. Primero para anunciar que pediría explicaciones y luego para trasladar su prueba del gol legal y lanzar una reflexión global sobre el VAR, que no puede ser impreciso. No es una pataleta. Al CTA no le vendría mal reconocer fallos y acercarse a clubes y aficionados. Autocrítica y transparencia dan credibilidad.