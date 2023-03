Una línea de VAR incomprensible en el Osasuna-Celta

Con el único objetivo de provocar una reflexión en el ámbito arbitral y minimizar futuros fallos, desde el club rojillo pondrán sobre la mesa lo ocurrido el domingo contra el Celta en el minuto 73. Abde ponía un balón en el área, el Chimy dejaba pasarlo y se colaba en la portería de Iván Villar. Fuera de juego posicional del argentino. El juez de línea levantó el banderín. Sánchez Martínez, el árbitro principal, esperó las indicaciones del VAR. González González estaba los mandos.

¿Cómo se funciona en estos casos? Se utiliza un sistema desarrollado por ‘Hawk-Eye’, empresa proveedora del VAR en España. La herramienta cuesta 4 millones de euros anuales.

EL CODO NO CUENTRA

Primero se marca el punto de contacto con el balón. En esta situación, el momento del golpeo de Abde a instancias del colegiado que está en la sala. Después se detecta la parte más retrasada del último defensa (el hombro de Javi Galán). La revisión termina señalando la referencia del rematador, el Chimy. Uno aparece con una línea azul y otro con la roja. Cuando termina el chequeo se da la autorización para que la imagen sea compartida en televisión.

Es evidente que el atacante interviene en la jugada pese a no tocar el balón. Interfiere en la visión de Iván Villar y se pone en la trayectoria del esférico. Una jugada que recordó al fuera de juego de Rudiger en el Real Madrid-Osasuna que no se consideró como tal. El Comité Técnico de Árbitros reconoció después el error producido en el Santiago Bernabéu.

El problema se produce cuando se aprecia que la parte del cuerpo que marca la posición adelantada del Chimy es el codo cuando debería haber sido el hombro. La norma dice, lógicamente, que la zona marcada por los colegiados en el futbolista debe ser legal para el remate. No cuenta el brazo.

Ese grave e incomprensible error despertó un gran enfado en el osasunismo minutos después del choque. Además, en el club se preguntaban cómo se pudo tomar tan rápido la decisión cuando una semana antes, en el Sánchez Pizjuán, hubo que esperar varios minutos para decretar finalmente el fuera de juego de Kike Barja a pase de Pablo Ibáñez en una posición también muy ajustada.

Osasuna expondrá su punto de vista en ese escrito, acompañado por imágenes, y pedirá una aclaración de lo sucedido. Y en eso quedará este capítulo polémico porque el marcador ya es inamovible. Simplemente, desde la entidad quieren hacer visible su malestar y provocar un debate sobre la forma de trazar las líneas.

FUERA DE JUEGO SEMIAUTOMÁTICO

El fuera de juego semiautomático, una especie de ojo de halcón, servirá para afinar la toma de decisiones en el futuro. Un sistema empleado en el Mundial de Catar compuesto por cámaras dedicadas exclusivamente a la geoposición de los delanteros y defensas implicados en las jugadas polémicas.

DOS PERJUDICADOS EN MESTALLA

Un enfado que también se vivirá el sábado en Mestalla porque el Valencia salió indignado del Camp Nou tras un penalti no señalado. Se espera un ambiente caldeado en el entorno de un equipo en situación crítica.

Para entonces Osasuna ya habrá trasladado su postura al Comité Técnico de Árbitros a la espera respuestas a una pregunta aún sin esclarecer. ¿Por qué se tiró la línea desde el codo del Chimy Ávila?

EL APUNTE - GORKA FIUZA

"​El descrédito del VAR"

Puede ​entenderse el error humano de señalar en directo un fuera de juego muy ajustado, que luego revisa el VAR. Para eso está. Incluso resulta entendible que el cuerpo arbitral no aprecie un penalti o una expulsión por una cuestión de criterio. Lo que no se puede pasar por alto y debe ser esclarecido es una actuación negligente como la que perjudicó a Osasuna contra el Celta de Vigo. Porque es una cuestión tan simple y técnica como marcar la posición de un jugador desde una parte concreta, el hombro. El error, a la espera de una aclaración, pone en entredicho el sistema. Porque el VAR venía a solucionar problemas y no a generarlos.