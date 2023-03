Objetivo de Osasuna Femenino, la 'final four'

Catalana y vasca. Delantera y portera. Rojillas. Distintas misiones en el campo, el mismo deseo: ganar el jueves al Athletic. María González, Ibra, y Silvia Pérez son dos de las jugadoras que han llevado a Final Four, que se disputa del 26 al 28 de mayo, y solo hay sitio para las mejores. . Rojillas. Distintas misiones en el campo, el mismo deseo: ganar el jueves al Athletic., yson dos de las jugadoras que han llevado a Osasuna hasta los cuartos de final de la Copa de la Reina y no quieren quedarse ahí. El nuevo objetivo es estar en la, que se disputa del 26 al 28 de mayo, y solo hay sitio para las mejores.

¿Cómo se encuentran para afrontar este partido tan importante en la corta historia de Osasuna?

María González: Hoy -por ayer-ya es lunes y estamos pensando ya en la Copa. Hasta el domingo todavía nos duraba un poco la euforia de haber ganado al AEM. Nosotras solemos ir partido a partido, pero esta semana se empiezan a notar los nervios de la Copa, se va acercando el día y afrontamos el partido con mucha ilusión. Tenemos ese punto a favor de jugar en casa y podemos ganarles.

Silvia Pérez: Hasta ahora estábamos pensando en la Liga, pero haber vuelto a ganar y encima 3-0 nos da más fuerza para el partido de Copa. Vamos con muchas ganas y queremos demostrar que podemos hacer un buen papel.

Son portera y delantera, una responsabilidad bien diferente en el equipo. ‘Ibra’ está haciendo una gran temporada aunque no marque muchos goles. ¿Cómo se está viendo detrás de la punta?

M.G.: Cada una tiene su rol y sabe lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego. Todas las posiciones son importantes, las once del campo y las que no juegan. En esa posición de mediapunta, como estamos teniendo más el balón que años anteriores, me gusta distribuir más. Los minutos que estoy teniendo los estoy intentando aprovechar y aportar el máximo. Este año por lo que sea no estoy consiguiendo goles pero lo trato de suplir con mi juego.

S.P.: La portería es una posición complicada, porque una coge el rol principal y otra secundario, que es el que tenemos Jaio (Jaione Larraiotz) y yo. Consiste en aportar al equipo desde donde te toque, pero antes de eso, estar preparada para que la ayuda al equipo sea la mejor posible.

Silvia, usted no esperaría cuando empezó la Copa en que iba a tener tantas posibilidades de jugar partidos en esta competición.

S.P.: Suena un poco regular, pero te tienes que conformar con jugar la Copa y de ahí lo que vaya surgiendo. Hemos tenido la opciónde jugar tanto Jaio como yo y creo que las dos hemos rendido bastante bien. Tenemos la confianza de que si en algún momento nos toca dar la cara en Liga podemos hacerlo bien. Aceptamos nuestro rol secundario, pero eso no quiere decir que nos conformemos. Siempre trabajamos por dar lo máximo. Maitane está a un nivel increíble, ya se vio el fin de semana, pero si está así es gracias a ella y a nosotras dos. Somos un equipo muy bueno.

En las posiciones de arriba no está nada asegurada la titularidad, como sí ocurre en la portería con Maitane Zalba. En ataque están teniendo oportunidades todas.

M.G.: A pesar de que los resultados no han estado de cara, creo que el juego ha sido bastante bueno y eso es gracias a los entrenamientos que estamos haciendo y la competencia que hay en todas las líneas. Eso nos hace sacar el mejor nivel. Unos días te puede tocar estar en el once y otros no. Juegues lo que juegues tienes que aportar lo máximo de ti para que el equipo siga rindiendo.

Su papel es totalmente opuesto. ¿Se llegan a poner en la piel de su compañera?

M.G.: Sí. Siempre digo que tienen un mérito increíble y que jamás sería portera -ríe-. Las veo en invierno y pienso en el frío que tienen que pasar, y en verano, en el calor. Sería la última posición que cogería. Puedes estar jugando un partido en el que no se acercan, pero te llegan una y tienes que pararla, porque siempre se achaca a la portera la responsabilidad. Yo les admiro mucho.

S.P.: Se dice que las delanteras tienen que aportar goles, pero en nuestro equipo marcan jugadoras de todas las posiciones, menos Maitane -bromea-. Las delanteras aportan más cosas. Por ejemplo, Ibra sabe guardar muy bien el balón y eso hace mucho. Si puede beneficiar al equipo marcando gol, mejor, pero no es imprescindible porque aporta muchas más cosas al juego.

Hasta el sábado daba un poco de reparo hablar de la Copa, para no despistarse del objetivo principal, que es la Liga. Pero ya se acerca la fecha de este regalo que se han ganado durante meses. Están a un paso de la ‘Final Four’. ¿Cómo andan de motivación?

M.G.: Yo no pienso en lo que hay después, pienso en ganar el jueves. Lo afrontamos con mucha ilusión, esperamos que venga mucha gente. Es un derbi, los chicos también jugaron contra el Athletic, hay una buena rivalidad entre clubes... Esperamos hacer un buen papel. Estar en la Final Four sería histórico.

S.P.: Estamos con más ganas si cabe después del resultado del fin de semana y queremos responder a un partido tan exigente como éste. Veo al equipo con mucha ilusión por dar la cara. Hasta ahora me ha tocado jugar la Copa. Si me toca el jueves, no será una oportunidad de demostrar nada, sino porque compitiendo es como más se aprende y se disfruta, exponiéndote a las exigencias del rival.

J.P. URDIROZ

El Athletic se juega toda la temporada a una carta, porque no están haciendo una buena temporada en Liga. ¿Es ilusión contra obligación?

M.G.: Sí, ellas juegan en Primera y tienen la responsabilidad de ganar el partido. Creo que vendrán con los pies en la tierra, porque estamos peleando por el playoff, pero en una categoría menos. Nosotras tenemos que estar tranquilas, jugar como sabemos. Será muy complicado, el Athletic es un histórico, tiene la oportunidad de ganar una Copa de la Reina y van a venir aquí con todo.

S.P.: Vienen de una dinámica no tan positiva en Liga pero a nosotras también nos ha pasado. Son dos competiciones diferentes y las ganas de ganar las tenemos los dos equipos. Es el Athletic, pero sea cual sea el rival, vamos a dar la cara.

¿Les gusta soñar? ¿Con qué sueñan estos días?

M.G.: Sí, pero con los pies en la tierra -sonríe-, siendo consciente de lo que me puedo encontrar. Me gustaría estar entre los cuatro mejores de la Copa. Sería increíble.

S.P.: Es lo que queremos. Nos hemos enfrentado varias veces contra el Athletic y la diferencia que hay con ellas no es tan grande. Creo que somos capaces de plantarles cara.

La entrada es gratuita para los socios y no se va a saber la respuesta hasta el día del partido. ¿Qué les dirían para que se animen a ir a Tajonar?

M.G.: Es un derbi, una competición diferente, un partido muy bonito ante un equipo de Primera. Esperamos que el extra de motivación nos lo dé la gente. Si ves la grada llena, eso te hace estar más motivada y te da el plus para ir a por un balón o meter un gol. Tenemos la oportunidad de hacer historia y esperamos que la gente venga a verlo.

S.P.: Animo a que vengan a Tajonar y así esperamos hacer un bonito partido con ellos. Y si vienen a vernos a la Copa, que se enganchen también a la Liga porque necesitamos ese apoyo. Nuestro fútbol es el mismo espectáculo.

Los socios del club ya pueden reservar sus entradas gratis

Osasuna activó este lunes 6 de marzo por la tarde un espacio en la web del club para retirar las localidades para el partido de forma gratuita. Hasta el mismo jueves, día del encuentro, a las 13:30 horas, los socios y socias de la entidad, así como quienes posean el carnet Soy Rojill@, podrán retirar su localidad sin coste alguno en el área del socio. Las entradas restantes que no sean retiradas por los socios saldrán a la venta en las taquillas de las instalaciones de Tajonar, escenario del partido, a un precio de 10 euros para los mayores de edad, 5 euros para las personas comprendidas entre los 14 y 17 años y gratuita para los menores de 14.

El encuentro se retrasa 5 minutos: será a las 18:35

La Federación Española de Fútbol comunicó ayer a Osasuna que el encuentro del jueves frente al Athletic, programado en un principio para las 18:30, se retrasa 5 minutos, por lo que se iniciará a las 18:35. El choque será retransmitido en directo por Teledeporte. Hoy se juega el primer partido de cuartos de final: el Alhama-Granadilla, a las 17:30. Además, el equipo rojillo se enfrentará al líder de la 1ª RFEF, el FC Barcelona Femení, este domingo a las 12:00 horas en la C. D. Joan Gamper.