"¿Por qué Osasuna es un club modelo?": el vídeo de un youtuber canadiense que analiza el éxito rojillo

La gran temporada de Osasuna no está pasando desapercibida fuera de nuestras fronteras. Clasificado para semifinales de la Copa del Rey (con un 1-0 en la ida contra el Athletic) y cerca de los puestos europeos en la Liga, son muchos los que se preguntan por las claves de su éxito.

Desde Canadá, el youtube Adrian Sousa ha dedicado el último capítulo de su canal RabonaTV al club navarro, tratando de explicar por qué Osasuna es un club modelo que ha conseguido triunfar en el fútbol moderno "apoyándose en la tradición".

"When you think of a model club, what comes to mind? (¿Cuando piensas en un club modélico, quién te viene a la mente?). A clear identity? (¿Una identidad clara?). A focus on developing local talent? (¿Enfocado en desarrollar el talento local?). Smart transfers? (¿Fichajes acertados?). Supporters having a say in how it's run? (Aficionados teniendo la palabra en cómo se dirige?). I collaborated with @osasuna_en to show how they embody all of that (He colaborado con @osasuna_en para mostrar cómo ellos conjugan todo esto?" , explica Sousa en su cuenta de Twitter.