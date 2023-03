La operación Berenguer es la segunda venta más alta de Osasuna

Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) enviaba una extensa comunicación a Osasuna para transmitirle en definitiva que le daba la razón en el Caso Berenguer, abierto hace casi tres años y al que por fin se daba carpetazo. Apenas 24 horas antes de que se disputara el partido de ida de la semifinal de Copa en El Sadar , precisamente contra el Athletic, el(TAS) enviaba una extensa comunicación a Osasuna para transmitirle en definitiva que le daba la razón en el Caso Berenguer, abierto hace casi tres años y al que por fin se daba carpetazo.

El club recibirá de inmediato esos 1,5 millones de euros que reclamaba más los intereses que se han generado en este tiempo. Ascienden a 200.000 euros. También recuperará una parte de los costes de la defensa legal, alrededor de 7.000 euros.

Si estas cantidades se agregan a los 5,5 millones que se obtuvieron por el traspaso del jugador canterano en 2017, el global de la operación llega a los 7,2 millones, lo que le convierte en la segunda más alta de la historia.

La venta de Raúl García al Atlético de Madrid en 2007 por 13 millones lidera con diferencia este ranking. Se produjo en una época en la que era habitual desprenderse de un valor de la cantera cada año. Javi Martínez se había ido al Athletic en 2006 por 6 millones, misma cantidad que después pagó el Athletic por David López (2007), el Olympique de Marsella por César Azpilicueta (2010) y el Málaga por Nacho Monreal (2011). En estas primeras plazas, se sitúa también la salida de Mikel Merino en 2016 al Borussia Dortmund por 5 millones, ya que unas temporadas después se cumplió el máximo de todas las variables a percibir.

LA CLÁUSULA 'ANTI' NO ES UN PRECEDENTE COMO TAL

El Torino está obligado a pagar este dinero a muy corto plazo porque se expone a sanciones deportivas y a un mayor pago de intereses si no lo hace. No hay alegación posible. La entidad piamontesa había recurrido la decisión desfavorable de la FIFA al entender que se trataba de una cláusula abusiva que había incluido Osasuna. Pero el TAS no ha considerado sus argumentos.

Cuando en verano de 2017 se firmó la venta del jugador, el Torino aceptó esa cláusula anti-Athletic que se puso como condición en El Sadar para la marcha del centrocampista, algo que por ejemplo no aceptaron otros pretendientes como el Nápoles.

Esto venía después de haber todo relaciones tras la abrupta salida de Jesús Areso, en edad juvenil, aprovechando una salida a bajo coste de 450.000 euros. Se entendió entonces que el Athletic había tenido un comportamiento poco ético y no sentaron nada bien las formas que se emplearon desde Bilbao para fichar al joven jugador.

Álex Berenguer jugó tres temporadas en el Calcio hasta que al terminar la 2019-2020, el Athletic tomó la decisión de ficharle por una cantidad que, según figura en sus cuentas, ascendía a 10,7 millones (más del doble, por cierto, de lo que ofreció a Osasuna por el jugador años antes). En esa negociación para dar salida a su futbolista, el Torino incluyó esa plusvalía de 1,5 millones al saber que tendría que asumirla posteriormente. hasta que al terminar la 2019-2020, el Athletic tomó la decisión de ficharle por una cantidad que, según figura en sus cuentas, ascendía a 10,7 millones (más del doble, por cierto, de lo que ofreció a Osasuna por el jugador años antes). En esa negociación para dar salida a su futbolista, el Torino incluyó esa plusvalía de 1,5 millones al saber que tendría que asumirla posteriormente.

Aquí reside la clave de la resolución del TAS. El máximo organismo de justicia deportiva considera que no era una cantidad abusiva, más aun cuando el Torino recibió por Álex Berenguer bastante más que su coste de años antes y al comprobar que se había elevado el traspaso a los 10,7 millones por ese bonus.

Con lo cual, no se puede concluir que se haya sentado un precedente en el fútbol para colocar cláusulas anti. Este caso tiene una particularidad. Otro escenario más incierto para el cobro habría sido que el Torino no hubiera encarecido el precio al Athletic. Entonces, la FIFA y el TAS podrían haber considerado que esa cláusula en el contrato no era del todo legal.

EL MECANISMO DE SOLIDARIDAD NO SE COBRA

Los 1,5 millones a ingresar en la caja no tendrán efecto en las cuentas de temporada. El club incluyó esa cantidad en el ejercicio 2020-2021, cuando se produjo el traspaso desde Italia. En caso de haber recibido una resolución contraria, esa cantidad se hubiera tenido que contabilizar como pérdidas ahora. En este caso, sí figurarán como ingreso extraordinario los 200.000 euros de intereses que ha dictaminado el TAS para liquidar.

Osasuna no cobrará el mecanismo de solidaridad de las arcas de Ibaigane. Ese dinero llega cuando se produce una transferencia entre dos federaciones de distinto país. Se calcula según los años sub 23 que ha estado en el club de origen el jugador, sobre el total del traspaso. Es una especia de derechos de formación.

Por Berenguer, la cantidad era exactamente 402.450 euros, según refleja el informe de auditoría. Sin embargo, el club rojillo acordó no recibirla en el supuesto de que el TAS le diera la razón. ¿El motivo? Buscando un beneficio común, el Athletic había colaborado con Osasuna para argumentar ante la justicia deportiva que el Torino ya había recibido esa famosa plusvalía de los 1,5 millones de euros.