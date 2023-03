Chimy Ávila, el hermano mayor de Abde

último día del mercado de fichajes de verano. cesión al Barcelona, cuando se abrió una oportunidad. Las horas finales fueron frenéticas para convencer al jugador, con más ofertas que considerar. El marroquí venía a aportar desequilibrio en la banda, con un perfil complicado de encontrar en el fútbol de hoy en día. Pero tenía que darle el ecosistema más adecuado para rendir al mejor nivel. Abde llegaba en el Osasuna se lanzó en última instancia a pedir la, cuando se abrió una oportunidad. Las horas finales fueron frenéticas para convencer al jugador, con más ofertas que considerar. Elen la banda, con un perfil complicado de encontrar en el fútbol de hoy en día. Pero tenía que darle el ecosistema más adecuado para rendir al mejor nivel.

necesario un apoyo para que no se desconcentrara por su juventud (21 años). Esa persona era el El club conocía el potencial y entendió que erapara que no se desconcentrara por su juventud (21 años). Esa persona era el Chimy Ávila , con quien ha encontrado una química especial. “No voy a dar nombres, pero desde el primer día que llegó al club, me dijeron de darle la mano y llevarlo conmigo”, confesaba en la madrugada del jueves el argentino a los micrófonos de El Partidazo. “Por eso, en cada gol que marca, lo primero que hace es abrazarme a mí. Le hablo mucho, porque tengo un hermano de la edad de él. Es un jugador que tiene mucho para dar. Hay que llevarlo un poco recto”.

El aficionado ya disfrutó con Abde de varias de sus pinceladas antes del Mundial, las que le valieron la convocatoria para Catar. Tras el parón, el africano ha encontrado un estado óptimo. Gol decisivo en la prórroga al Sevilla en cuartos; gol decisivo para ganar en Liga en el Pizjuán; y gol decisivo el miércoles al Athletic para acercar el billete a la gran final de Copa.

“Es un jugador que cuando no te das cuenta te marca una diferencia extraordinaria. Por eso hay que apoyarlo y llevarlo de la mano como a mis hijas. Dije, es un hijo más y lo tengo que llevar corto y cuidarle”, resaltaba el Chimy, que valoró el “rápido cariño” con el que le acogió el vestuario. “A veces, la edad le lleva a ser un poco despistado. ¿Pero quién no pasó por esa edad y esos momentos? Uno que ya lo pasó trata de aconsejarlo y llevarlo de la mano”.

EL FAIR-PLAY CON BERENGUER

Cuestionado por la pugna con Berenguer, en la que el ex de Osasuna le agarró, el argentino quiso disculparle. “Me tocó sin querer con la uña, son cosas que pasan. Siempre me levanto rápido , no tengo problemas con nadie. Es sin mala intención”.

De “sangre navarra casi al 50%”, hace unos días tuvo “el privilegio de ser el primer jugador de la historia de Osasuna en cambiar el capote a San Fermín”. “Soy muy creyente. Ahora hay que esperar a hacer la Javierada en bicicleta como siempre. Aunque me rete el club, ahí estaré”. Y preguntado por el frío, tuvo una especial ocurrencia: “En algún momento saldrá el sol para Pamplona y espero que sea en Sevilla”.