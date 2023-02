El lado humano de Nacho Vidal

Un futbolista sobre el que emerge con mucha fuerza la persona. Racional, pausada, estudiosa y meticulosa. Apasionado de la lectura, la cocina, graduado en Fisioterapia y a la espera de cursar un máster en Psicología deportiva y coaching, según cuenta en una reciente entrevista en Jot Down Sport, sabe lo que le ha costado llegar -como a todos- y por eso valora al máximo el terreno que pisa. Unos problemas en la espalda pusieron en riesgo su continuidad en el fútbol cuando era un chaval. “Me dijeron que quizá tenía que dejarlo. Era grave”. Pero esa mentalidad ultra competitiva, inconformista, ha llevado a Nacho Vidal a ser un jugador consolidado en Primera División.Racional, pausada, estudiosa y meticulosa., según cuenta en una reciente entrevista en Jot Down Sport, sabe lo que le ha costado llegar -como a todos- y por eso valora al máximo el terreno que pisa.

Un pensamiento que dirige con la filosofía estoica. La razón vence a la pasión. “La clave está en la manera en que interpretamos las cosas. Si llego a Primera RFEF y pienso que fracasado, el fallo está en pensar eso. Si, por el contrario, me hago consciente de lo que cuesta llegar hasta ahí, la impresión será bien distinta”.

“Vernos a través de una pantalla nos robotiza un poco. Parece que primero soy futbolista y luego persona, hijo , amigo y se nos despoja de nuestros sentimientos e inquietudes”, relata en la charla. “Mi trabajo es mediático pero me considero una persona normal”.

Criado en El Campello, reconoce que no tendrá “vida suficiente para recompensar a mis padres los esfuerzos que han hecho”. Estuvo en las categorías inferiores del Hércules, con 10 años, y después del Valencia, con 14. Se marchó a dos horas de casa a la residencia. El ídolo de ese niño, siempre pegado a sus orígenes y a la formación, era Carles Puyol.

El ‘2’ de Osasuna siempre le ha dado una vuelta de tuerca a las cosas. “Tiendo a infravalorarme”, dice. Ahora, quiere mejorar su rendimiento cuidando el sueño. “No se le ha dado importancia en nuestros entrenamientos. Me lo estoy monitorizando para regularlo”, desvela el valenciano de 28 años.

En 2018, Nacho Vidal se plantó en Pamplona con la idea de crecer y volver al Valencia. Llegó el 13 de julio y ese mismo día Roberto Torres ejerció de anfitrión para añadirle al grupo de whatsapp y llevarle a tomar algo con los compañeros. Quedó cautivado de un vestuario sano. Ha echado raíces en Navarra, donde se siente cómodo y valorado. “Hay mucho sentimiento de pertenencia. Las relaciones son muy horizontales”. Ha invertido gran parte de su tiempo en charlar, entre otros, con Bittor Alkiza para pulir su fútbol e Iñigo Pérez, con quien destripaba los partidos que veían en televisión. “Le auguro un gran futuro como entrenador, se lo he dicho muchas veces”, comenta.

Nacho Vidal pide a su carrera que le respeten las lesiones, una amplia trayectoria y un “erasmus” futbolístico para descubrir nuevas experiencias. “Aquí parece que has hecho algo mal si no juegas 15 años en Primera”. De momento, vive su sexta temporada en el fútbol profesional centrado en el camino y no la meta: “Nos estamos olvidando de eso. Las adversidades que superas, las personas que conocemos en el trayecto o los valores que vamos adquiriendo”.