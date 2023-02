Nekounam se despide del Foolad y apunta a la selección iraní

Nekounam soltó una bomba tras clasificar al Foolad para los cuartos de final de la Liga de Campeones asiática. “Este fue mi último juego. Ya no estaré en el banquillo. Tomé esta decisión debido a las difíciles condiciones que nos brindaron”, afirmó el exjugador de Osasuna después de vencer por 0-1 al Al-Faisaly. En este encuentro soltó una bomba tras clasificar alpara los cuartos de final de la Liga de Campeones asiática. “Este fue mi último juego. Ya no estaré en el banquillo. Tomé esta decisión debido a las difíciles condiciones que nos brindaron”, afirmó el exjugador de Osasuna después de vencer por 0-1 al Al-Faisaly. En este encuentro Roberto Torres fue titular.

Sin embargo, a pesar de este logro histórico para la entidad iraní, Nekounam ha preferido dimitir. Los medios de comunicación locales apuntan a que el técnico tomará las riendas de la selección nacional. Era su gran deseo al colgar las botas. “Este fue mi último partido. No me sentaré más en el banquillo del Foolad. Gané dos trofeos y competimos en la Copa Asiática de Clubes, pero mi equipo y mis jugadores merecen más que esto. Debido a que esto no se respetó en el último mes no voy a estar más aquí”, recalcó en sala de prensa tras el partido. Nekounam ya había criticado con anterioridad la existencia de problemas en la entidad del club. La principal problemática ha sido que el club no ha hecho caso a la petición de incorporaciones. De hecho para que Torres fuera inscrito tuvieron que liberar fichas.