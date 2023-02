Las entradas para el Osasuna-Real Madrid, a partir de 70 euros 

El partido de Osasuna contra el Real Madrid del próximo sábado 18 de febrero a las 21 horas ha sido declarado como Medio Día del Club. En la campaña de socios del pasado verano, el club ya advirtió de que un partido de Liga sería declarado como Medio Día del Club y dio la posibilidad de comprar anticipadamente la entrada a los socios con un importante descuento. Entonces más del 90% de los socios adquirió el día de ayuda al club en su carnet. Quienes así lo hicieron lo tienen impreso en su carnet de socio y no necesitarán hacer ninguna gestión adicional, ya que su carnet será válido para acceder al encuentro ante el Real Madrid. En cualquier caso si intentan hacer la gestión en el Área del Socio, la web les indicará que ya pagaron en su día el partido.

Los socios que no adquirieron en verano el Medio Día del Club podrán reservar su localidad en el Área del Socio desde el lunes 6 de febrero hasta el domingo 12 de febrero a las 23:59 horas. La gestión también podrá realizarse en oficinas los días 6, 7, 8 y 9 de febrero en horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas y el día 10 de febrero de 9:30 a 13:30 horas. El precio para los socios que no pagaron el Medio Día del Club en verano y quieran hacerlo ahora es del 50% de lo que cueste su localidad al público general para este encuentro, como ya se advirtió durante la campaña de renovación. El acceso de los socios que retiren el Medio Día del Club esta semana se realizará con entrada, bien recibida a través del correo electrónico o retirada en la oficina. A partir del lunes 13 de febrero quienes no retiren su localidad perderán su derecho sobre la misma, que quedará liberada y a disposición del club para su puesta a la venta al público general.

Al ser Medio Día del Club, todas las invitaciones de temporada quedarán anuladas, pudiendo el club disponer de esas localidades para la venta. Asimismo, el club ofrecerá a quienes dispongan de pases (jugadores del fútbol base del club, clubes convenidos, trabajadores, etc) la opción de retirar su localidad al precio de 20 euros, ya que en verano no se les ofreció la posibilidad de hacerlo.

VENTA DE ENTRADAS PARA SOCIOS Y 'SOY ROJILLO'

La venta de entradas comenzará el lunes 6 de febrero exclusivamente en la web del club a partir de las 9:30 horas. Durante una semana solo podrán ser adquiridas por socios y titulares del carnet 'Soy Rojillo', que tendrán preferencia sobre el público general con la limitación de cuatro entradas por socio o simpatizante. Para poder adquirir las entradas será preciso, como siempre, loguearse previamente en el Área del Socio.

VENTA DE ENTRADAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

El público general podrá comprar entradas para el encuentro a partir del lunes 13 de febrero a las 9:30 horas, también exclusivamente a través de la web. En ese momento se pondrán a la venta las entradas que no hayan sido retiradas por los socios y que por lo tanto hayan quedado liberadas. Si no se agotasen durante la semana, las taquillas del estadio de El Sadar abrirán el sábado 18 de febrero a partir de las 19 horas.

CESIÓN DE ABONO

En este partido solo podrán ceder su carnet a través del Área del Socio los socios que pagaron el Medio Día del Club durante la campaña de renovación del pasado verano. Si algún socio, una vez fijado Medio Día del Club, no puede acudir el próximo sábado día 18 al estadio de El Sadar tendrá la posibilidad de ceder su carnet a partir del lunes 13 de febrero a las 9:30 horas en la web. Si su entrada resulta vendida se le acumulará un descuento equivalente a lo que pagó por el Medio Día del Club en la campaña de renovación (20 euros en el caso de los mayores de 18 años y 10 en el de los menores de 18 años). La cesión se cerrará una hora antes del comienzo del partido.

LOS ASIENTOS PREMIUM, DISPONIBLES PARA LA COMPRA ONLINE

Esta temporada, los Asientos Premium de El Sadar (sector 400) estarán disponibles para su compra en la página web. Estos asientos están ubicados en Grada Lateral del estadio y cuentan con una perfecta panorámica del terreno de juego, además de estar dotados de butacas acolchadas y acceso al bar Premium. Las localidades de la Zona Premium costarán 180 euros para este partido.