Osasuna Gragera, el pivote que no ha podido fichar Osasuna El mediocentro gijonés, internacional sub 21, ha sido traspasado al Espanyol por unas cantidades a las que no llegaba el club rojillo









Gorka Fiuza Osasuna busca un 6 para la próxima temporada. En la agenda, se encontraba en un lugar principal el nombre de José Gragera, internacional sub 21. Sin embargo, el joven mediocentro gijonés ha recalado en el . En la agenda, se encontraba en un lugar principal el nombre de, internacional sub 21. Sin embargo, el joven mediocentro gijonés ha recalado en el Espanyol en este mercado de invierno. En el club, eran conscientes de la dificultad de esta operación sabiendo que implicaba desembolsar una cantidad importante de dinero de la que no se puede disponer. A Gragera se le veía como un calco de Torró. Es un perfil parecido al del alicantino. Este miércoles 1 de febrero en rueda de prensa, Braulio Vázquez reconocía este interés que ha existido por el ya exjugador del Sporting. “Gragera es un pivote muy bueno, incluso se parece mucho a Lucas Torró. Es un pivote posiciones que a nosotros nos gustaba, no os voy a engañar, pero no podemos llegar. Estamos encantados de tener a Lucas”, declaraba el director deportivo de Osasuna. El Sporting de Braga también se había interesado, pero el Espanyol aumentó su oferta. Gragera (22 años) quería dar el salto a Primera. Podría debutar este sábado precisamente contra los rojillos. El acuerdo se cerró en 3 millones conservando el Sporting el 30% de un futuro traspaso. El futbolista nacido en Gijón había sido jugador del equipo asturiano desde benjamín hasta debutar la pasada temporada con el primer equipo. Su proyección le ha llevado a la elite, pero no con la camiseta de Osasuna. ETIQUETAS Fichajes Osasuna

