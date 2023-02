Una 'sobrada' de Carmen da el triunfo a Osasuna Femenino en Eibar

Victoria de mucho valor de Osasuna en su visita de este miércoles 1 de febrero a Unbe. Por el rival que tenía enfrente, el menos goleado de la liga, y por haber conseguido romper la racha de seis jornadas sin ganar. Un gran gol de Carmen Sobrón en la primera parte vale tres puntos de oro para que el equipo de Kakun Mainz se mantenga en la pelea por estar en la fase de ascenso.

La visita a Eibar se antojaba complicada porque el conjunto armero llegaba colíder a la cita y, además, el cuadro azulgrana era el menos goleado hasta la fecha. Aun así, desde el primer momento, Osasuna dio la sensación de ser mejor equipo.

El conjunto rojillo dominó la primera parte, no tanto con el balón, si no con el dominio de los espacios. Antes de cumplirse el minuto cinco, Vera vio anulado su remate en un córner por un fuera de juego muy justo. Esta acción aupó más si cabe el ímpetu del cuadro navarro, que jugó en campo rival prácticamente todo el primer tiempo.

Hasta la media hora de juego no llegó el primer acercamiento local. Arene robó alto un balón y, tras colgar un centro, Camino, en el rechace, remató desviado por poco.

En la siguiente jugada, tras un saque de puerta que peinó Valero, Sobrón vio adelantada a Noelia. Sin dudarlo, la atacante osasunista optó por una vaselina perfecta que se coló en la portería rival. Tras el gol, el Eibar buscó el empate, pero Maitane no se tuvo que emplear a fondo.

TOCÓ DEFENDER

En la segunda parte cambiaron las tornas. El Eibar fue superior y al conjunto de Mainz le tocó defender. Honoka pudo empatar el partido, aunque su disparo potente se estrelló en el poste derecho de la meta defendida por Maitane.

Más allá de esa jugada, Osasuna no sufrió. Incluso pudo ampliar la ventaja en alguna llegada de Patri Zugasti al final, aunque el 0-1 no se movió.

Eibar: Noelia; Sierra, Carla, Jujuba, Ane Pérez (Noko, m.61), Kenni (Pizarro, m.74); Arene, Honoka; Camino, Campos y Jone Ibáñez (Andrea Álvarez, m.61).

Osasuna: Maitane; Aitana, Josune, Vera, Merche Izal; Mar Torras, Celia (Larumbe, m.88), Valero; Iara (Ibra, m.88), Arantxa (Patri Zugasti, m.70) y Sobrón (Vilariño, m.77).

Árbitra: Aguilera Manzano (Comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Honoka del conjunto local y a Mar, Josune, Arantxa y Patri Zugasti de Osasuna.

Gol: 0-1 Sobrón (m.30).

Incidencias: Unbe. 100 espectadores.



Kakun Mainz: "Es una subida de moral"





Kakun Mainz compareció muy contenta con el rendimiento de su equipo tras la victoria de Fundación Osasuna en Eibar. “Veníamos a uno de los sitios más complicados, ya no solo para ganar, si no para conseguir un punto y llegábamos quizás en el momento con más dudas generadas y ha salido un partido redondo. Hemos superado a uno de los mejores equipos de la liga y yo creo que el equipo ha estado impecable para sacar los tres puntos”. Esta victoria no son solo tres puntos, según apuntó la entrenadora del equipo rojillo, ayer sancionada y que vio el partido desde la grada.”Era el peor escenario posible. Es muy complicado hacerle peligro al mejor equipo de la liga en el juego directo. Llevarte la portería a cero es importante, porque el trabajo estaba siendo bueno, pero no nos estaban acompañando los resultados. Es una subida de moral para el grupo y las chicas se merecían esto”.

Valero: "Nos refuerza muchísimo"

Maite Valero fue titular en Eibar y reflejaba la alegría del vestuario. “Estábamos haciendo las cosas bien pero no se estaba reflejando en resultados. Merecíamos ganar y hay que seguir en esta dinámica. El partido de hoy nos refuerza muchísimo, porque hemos ganado en este campo ante un rival que concede muy poco. Estamos muy contentas. Sabíamos a qué veníamos porque el fútbol que proponen ellas es de mucho golpeo, pero nos hemos concienciado de que había que ganar los duelos, hemos ido a tope y ha salido bien”, dijo la joven pivote.