Día clave para apurar las opciones de Moi Gómez

molestias musculares en el gemelo izquierdo. La idea que se maneja es tratar por todos los medios minimizar esa dolencia para que tenga el protagonismo que se espera. Es un jugador capital. Moi Gómez y Osasuna trabajan a contrarreloj para que el centrocampista pueda jugar este miércoles contra el Sevilla. Nadie se atreve a aventurar si participará o no por culpa de las. La idea que se maneja es tratar por todos los medios minimizar esa dolencia para que tenga el protagonismo que se espera. Es un jugador capital.

Moi Gómez no pudo actuar en el partido de octavos contra el Betis cuando iba a ser titular por unos problemas en el isquio. En Elche, el dolor apareció en el gemelo, lo que le obligó a perder el cambio. Una sobrecarga que de momento. No existe rotura y, por tanto, en Osasuna no han hecho pruebas médicas.

Si puede contar o no para Arrasate dependerá de las sensaciones que tenga en las horas previas. Este martes se probará en la sesión prevista en Tajonar, que será suave por la carga que acumula en sus piernas tras una semana con tres partidos.

El futbolista no quiere perderse una cita importante y en el seno de Osasuna consideran que es el día señalado para tratar de apurar al máximo sus opciones de jugar.