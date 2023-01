Ningún equipo de Primera ha ganado más partidos que Osasuna en casa, muestra de la fortaleza rojilla en su feudo, lo que era uno de los grandes objetivos para este curso. Dicho y hecho. 18 de los 27 puntos han llegado en Pamplona. Seis triunfos, los mismos que el Barcelona en el Camp Nou, el más destacado como anfitrión con 20 puntos.

Seis victorias y tres derrotas, no hay grises (empates). Todo o nada en un estilo que ha enganchado al público. Se ha visto la versión mejorada, en buena medida por la vuelta de tuerca que se ha dado al estilo con balón. Desde la pizarra, sí, pero desde nombres propios concretos como El Sadar ha traído puerta grande o enfermería.no hay grises (empates). Todo o nada en un estilo que ha enganchado al público. Se ha visto la versión mejorada, en buena medida por la vuelta de tuerca que se ha dado al estilo con balón. Desde la pizarra, sí, pero desde nombres propios concretos como Aimar Oroz Moi Gómez , responsables directos del estado de felicidad que se ha instalado en el hogar de Osasuna.

Los números no son casuales, sino consecuencia directa de ese giro en la propuesta. Al equipo del curso anterior le faltaban recursos. Le sobraba trabajo, pero faltaba esa dosis de talento que ha encontrado. En toda la temporada ganó cinco partidos en casa, uno menos que ahora en la 17ª jornada. Los rivales le tomaron el pulso a Osasuna, que perdió capacidad de reacción, velocidad y brillantez al tener que llevar el peso.

La asignatura quedó pendiente para esta temporada. Una tarea que se está completando y de qué manera. El Mallorca fue la última víctima. Arropado por su gente, el equipo volvió por sus fueros, tal y como pedía Jagoba Arrasate en la previa. Porque el parón no había sentado nada bien y porque a la vuelta, Real Sociedad y Athletic habían destapado una cara fea de Osasuna. El empate en San Mamés fue un pequeño estímulo para sacar la cabeza, que asomó del todo en la segunda parte contra los de Javier Aguirre. Una genialidad marcó la diferencia gracias a ese plus de calidad que tienen los rojillos.

El siguiente rival en casa, tras pasar por Elche, será el Atlético de Madrid, cuarto y a un solo punto. Hay motivos para ilusionarse.

LA PRENSA

Diario de Mallorca

“El Mallorca se queda sin nada en El Sadar”

“El Mallorca no mereció perder ante Osasuna, pero lo que es seguro es que tampoco ganar. La derrota en El Sadar no es un drama. No hay urgencias en la clasificación, pero es de las que da rabia. Y mucha. Un despiste defensivo provocó que se quedara sin nada ante un adversario que tampoco hizo nada del otro mundo para quedarse con los tres puntos. El gol de Aimar nada más empezar la segunda parte fue suficiente para el 1-0 final”.

LA CIFRA

3 GOLES lleva Aimar Oroz tras el tanto conseguido el sábado, lo que le convierte en el segundo máximo goleador en Liga después del Chimy Ávila, que lleva 6 dianas. El canterano, que no marcaba desde septiembre, ha dado 6 puntos con sus goles en El Sadar, ya que han servido para pasar del empate a la victoria.

EL MVP

Moi Gómez, 7,8

La memorable actuación de Moi Gómez contra el Mallorca le sirvió para ser el mejor valorado en el portal Whoscored. Obtuvo una nota de 7,8, por delante de David García (7,7), Aimar Oroz (7,6) y Lucas Torró (7,5), los más destacados del encuentro.

EN LA RED

Torró: “Victoria que nos llena de ilusión”

Lucas Torró puso en valor el triunfo conseguido por Osasuna ante el Mallorca en casa. “Qué ganas teníamos de jugar en nuestro campo... El Sadar. Victoria imporantísima que nos llena de ilusión para todo lo que viene”, difundió el centrocampista en Instagram.

EN LA GRADA

El buen nivel de Diego Moreno en el lateral

Una de las grandes noticias de Osasuna en este 2023 es Diego Moreno, quien se ha agarrado a su gran oportunidad ante las lesiones de Nacho Vidal y Rubén Peña. Debutó en la Copa contra el Nàstic de Tarragona y después ha encadenado dos buenos partidos de titular frente al Athletic y el Mallorca. El lateral del filial ha mantenido el tipo en defensa y en la última cita en casa también aportó profundidad en ataque. El canterano seguirá en los planes de Arrasate. Hay que mirar al filial, que además está firmando un curso soberbio.

Victoria clave antes de afrontar la Copa

El triunfo contra el Mallorca refuerza el casillero de puntos y la moral del equipo antes de una semana importante en la que afronta los octavos de final de la Copa del Rey. La competición es uno de los grandes retos marcados para este curso aunque se ha cruzado un rival de gran nivel en el camino. Con el resultado y la buena segunda parte, Osasuna viaja a Sevilla con el ánimo renovado y esperanzas de poder pasar en la eliminatoria a partido único contra el Betis, el vigente campeón del torneo del KO y que a priori parte como favorito. Se esperan cambios en el once para refrescar piernas.

El sinsentido de las banderas y pancartas

El injustificado episodio que se vivió en la grada marcó parte del encuentro del sábado en El Sadar, con efectivos de seguridad retirando banderas y pancartas de distintos lugares. Se crispó el buen ambiente inicial por una actuación que merece ser analizada y sancionada. Este capítulo ha sido otra muestra más de la lupa que se ha instalado en el fútbol de manera desmedida, en esta ocasión sin sentido y por una pataleta puntual. Osasuna anunció que investigará lo ocurrido. El socio merece respeto.

Oportunidad para seguir en la parte alta

La próxima visita liguera le lleva a Osasuna hasta Elche para medirse al colista destacado de Primera, que aún no ha ganado y solo tiene cuatro puntos en su casillero. Un duelo de alta tensión para los locales. El cuadro de Pablo Machín se juega la vida pese a que todavía queda tiempo y los rojillos deben estar a la altura. Puntuar en el Martínez Valero supondría mantener el pulso en la parte alta de la clasificación antes de recibir al Atlético de Madrid en El Sadar. Otro partido que puede marcar tendencia.