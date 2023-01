Del lío con las banderas al gesto de Brasanac

Era el día en que Osasuna volvía a El Sadar. Después de algo más de dos meses, se sentían ganas. Cerca de 20.000 personas se acercaron a dar calor a los rojillos. Buena entrada y en buen horario, el más futbolero de una temporada caótica por los señalamientos. Victoria y fiesta. No se pudo pedir más. O sí. El camino se enfangó a nivel ambiental.

Ocurrió en la primera parte, cuando además el equipo de Arrasate no estaba transmitiendo todo lo deseado. El personal de seguridad acudió a una zona del anillo superior de Graderío Sur a retirar una ikurriña y una bandera de Navarra no oficial. La reacción fue de protestas de muchos aficionados que estaban alrededor al no entender qué estaba sucediendo y las razones.

Minutos después, de nuevo el personal de seguridad acudía a una esquina junto a Grada Lateral para quitar una pancarta de apoyo a Darko Brasanac de un joven para conseguir su camiseta. Nadie comprendía nada en una tarde sin incidentes de ningún tipo. “Que se vayan, diles que se vayan...”, se entonó desde la zona de Indar Gorri, que pasó a pedir la dimisión de la junta directiva a grito limpio. Mientras, el partido continuaba con el 0-0.

En el sector más bullicioso de Graderío Sur, no se animó en los cinco primeros minutos de la segunda mitad, bufandas y banderas en alto. Llegó casualmente el gol de Aimar Oroz en ese paréntesis. Las banderas y pancartas retiradas habían vuelto a su sitio. No hubo más incidencias en este aspecto.

EL ORIGEN

¿Qué había pasado? Fuentes de Osasuna señalaron a este periódico que la decisión de quitarlas había sido del coordinador de seguridad, cargo de la Policía Nacional. Al parecer, el origen estuvo en una pancarta de siete metros que se exhibió antes de comenzar en el fondo sur, para reivindicar una huelga laboral. Su entrada al estadio no había sido solicitada y por ello no contaba con la autorización de la policía, que después ordenó retirar al personal de seguridad de Osasuna las enseñas que generaron esos momentos de tensión en la grada.

En el club, no sentó bien el episodio al considerar que había sido innecesario. Tampoco fueron de buen gusto los gritos que tuvo que escuchar el palco, señalaron las mismas fuentes de la entidad.

El gesto de Darko con el joven al que le quitaron su dibujo

Una de las pancartas que fue el personal de seguridad a retirar durante el partido era un simple dibujo dedicado a un jugador de Osasuna. En él, aparecía un mensaje que se suele ver en los estadios de fútbol con el objetivo de conseguir una camiseta. Si el mensaje tiene calado, es posible que se logre el premio. El foco estaba puesto en Darko Brasanac.

En este caso, lo exhibió un joven aficionado que se estaba sentado entre la confluencia de Graderío Sur con Grada Lateral. En la pancarta gráfica, aparecía la frase “Darko, ¿me das tu camiseta?” con el serbio dibujado de espaldas con su número 8 y el típico “Aupa Osasuna”. También una imagen que podría suya también con la camiseta del Partizan de Belgrado, su antiguo club con las rayas negras y blancas, una espada en la mano y el escudo de Serbia.

Acabado el partido, el centrocampista balcánico se dirigió a esa esquina del campo para entregar su camiseta con toda la cercanía del mundo. Decenas de aficionados que estaban ahí aplaudieron el gesto y más sabiendo lo qué había ocurrido en la primera mitad. Darko se llevó el dibujo como recuerdo.