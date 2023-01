Lunes de alto voltaje

Sin intensidad, no hay paraíso. Es momento de recuperar ese músculo y volver a afinar una melodía que ya ha sonado. Con sus tambores y violines. De imponer su personalidad. La tiene en su libro. Osasuna ha dejado dudas en la vuelta a la competición. Este lunes (21.00 horas, Gol) se le presenta la oportunidad de borrarlas de su cabeza. San Mamés irrumpe en el camino como una prueba de alto voltaje. Este escenario no perdona a los rivales que caen en cualquier desaceleración, como las que han tenido los rojillos en los dos últimos compromisos. La Real y el Nástic han destapado una realidad que no se conocía en las primeras jornadas.. Es momento de recuperar ese músculo y volver a afinar una melodía que ya ha sonado. Con sus tambores y violines. De imponer su personalidad. La tiene en su libro.

Unai García está sancionado. Aridane se perfila como el acompañante de David en un duelo que requerirá altas dosis de concentración. Juan Cruz dará el rigor al lateral izquierdo. En el derecho, hay más incertidumbre. Nacho Vidal y Rubén Peña están en la enfermería. Diego Moreno sigue en la lista tras su debut en Tarragona, pero también se contempla la opción de Jon Moncayola, conocedor de la demarcación y que por cierto pisará la catedral con el escudo rojillo en su camiseta tras un verano marcado por el foco. Arrasate citó este domingo a 20 futbolistas. Se lo pierden tres efectivos de la retaguardia.

FRENAR EL DESEQUILIBRIO

¿Objetivo? Recobrar sensaciones y echar raíces en esa zona media alta. El Athletic , a dos puntos, exigirá todo y más. Ernesto Valverde está exprimiendo el limón dentro de un club con sus propias limitaciones deportivas por su filosofía. Cuenta con una plantilla que gasta al año 90 millones, lo que supone uno de los mayores bocados de los presupuestos en Primera.

Mientras la nueva directiva que encabeza Jon Uriarte busca ponerle remedio a semejante desfase estructural, el equipo responde en el campo con su corazón y desequilibrio. En San Mamés, suma cinco triunfos. Los navarros una vez más son sus mejores exponentes: 15 de los 24 tantos llevan firma foral. Muniain es el único que no se ha estrenado. En Bilbao especulan con que al chantreano se le vea más en el banquillo. Ya le pasa a Raúl García. Los Williams, Berenguer y Sancet son puñales dentro de un Athletic que no podrá contar con Iñigo Martínez, baja sensible. Se hace raro que un partido así en lunes. Habrá calor rojillo en la grada y delante del televisor.