Bla bla de un bluf

Esto es la repera, oigan. Si ya la rilada contra el Barça antes del parón mundialista fue de traca, perdiendo y dejándonos remontar con uno menos cuando estaban en la lona, el regreso no es que haya sido mucho más triunfal. Porque tras el arrollador triunfo copero contra el Arnedo (ahí andan los riojanos) y el esperpento en Anoeta, donde nuevamente quedó demostrado que Arrasate no le gana a la Real ni entrenándola, llega la Copa para por lo menos apostar por la competición que al señor Sabalza le hace ilusión ver en semifinales. Y a punto de liarla...

Con mucho que perder y poco que ganar, acaba de terminar el choque de Tarragona, victoria pírrica por 1-2 merced a un semifinalista del Mundial como Abde (del otro, el que quedó tercero, hablamos luego) contra un equipo Primera RFEF y en la prórroga. Ya oigo a Jagoba, y eso que no ha empezado la rueda de prensa, con su bla bla bla para cubrir un bluf de partido, truño lo llaman algunos, con las excusas de siempre.

"Sí, ya, fíjate ayer el Barça con el Interity", o "Es que este tipo de equipos aprieta mucho" o el manido "el fútbol es once contra once y no hay rival pequeño". Va, Jago, te echo un capote y te mando alguna idea para la rueda de prensa. Tranquilo, viendo el juego del equipo y la línea que llevan te han de servir para cualquier encuentro de los que vienen, por ejemplo el de San Mamés contra los chicos del Bilbao...

"No jugamos un mojón". Esta es la primera de las ideas. Tal cual. Y cuanto antes lo remediéis, mejor. Porque la Real os pasó como un Concorde, y eso que ya han retirado del mercado al avión supersónico. Pero es que el Nàstic, haciendo lo justo, casi os moja la oreja.

"Hay jugadores que ni a los dardos". Empiezo con el balcánico, el croata, sí, sí, ese, el de los ocho kilacos que ha vuelto como medalla de bronce del Mundial de Catar. No lo quiero ni para el Anaita de Boscos, tal cual. No es malo, es peor. Y si estamos esperando a que en el segundo tramo de liga se destape, vamos buenos. Ojo, que otro tanto me pasa con Aridane, que más bien parece que vaya paseando por la Cendea de Galar en una plácida tarde primaveral en vez de estar jugando a fútbol.

"Hay que trabajar la puntería". Quitando el zambombazo del Chimy, que encima no es original ya que lo hizo años atrás, la estrategia se trabaja lo mismo que las inversiones millonarias en mi casa. Nastis de plastis. Ojo, ni en ataque ni en defensa, que en el empate del Gimnàstic nos pasa el cuero por encima de los centrales en dos ocasiones, y ahí que andaba Darko emparejado con el alto de ellos. Amén.

"Si nos confiamos somos muy malos. Y si no, también". Ya no asombra este Osasuna a nadie, el equipo que iba de revelación, que hilaba futbol, que preparaba los partidos... Le oía al compañero JIM que es típico en los equipos de Arrasate, y es cierto, que van a rachas. Ahora estamos en la mala. Pues a apretar el ceral y ver cómo acaba la primera vuelta, que en febrero o marzo suele ir mejor la cosa.

Tendría mil frases más, pero seguro que los acólitos de la libreta y la grabadora que dirigen la comunicación del club te los sabrán decir mejor que yo. A fin de cuentas solo soy un humilde opinador cansado de ver ciertas cosas en el seno del equipo de sus amores y de cómo su imagen sigue en entredicho. ¿60.000 espectadores en el choque del Reale Arena? Muchos me parecen.

Ale, a aparcar la Copa a un lado, a ver si es cierto que se llega a una semifinal como dice el bueno de Sabalza. Esperamos rival en octavos, a temblar. Y que vuelva la Liga, aunque con la que tenemos en el horizonte me temo que poca alegría nos van a dar estos de rojo. Yo, mientras tanto, voy preparando argumentos tras lo de San Mamés: "Es que estos Williams corren mucho", "Es que Valverde sabe de fútbol", "Es que no tenemos lateral derecho titular, se nos han lesionado", o "Es que la subida del IVA nos pasa factura". Total, el bluf de partido nos lo vamos a tener que tragar...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!