Palabra de presi

La felicidad en una semifinal. Quién sabe, quizás impregnado por Budimir o Abde en tierras cataríes o por el espíritu navideño durante la comida con los medios, afirmación que me daría para un jugoso juego de palabras, el caso es que nuestro abuelito de 'Up' se desmarcó con unas declaraciones sencillas, cálidas, hartas de una bisoñez que empieza a cantar más que los niños de San Ildefonso el 22 de diciembre. Que llega ya, ojito. Para lo que va a tocar y nada, viva Osasuna (a saber, la Salud).

"Contento, feliz, dichoso si jugamos una semifinal de la Copa del Rey". Bravo, Luis, bravo. Tu sencillez es aplaudible, máxime cuando el logro de los nuestros ha sido jugar una final. Y perderla, por cierto. Trofeos Ciudad de Pamplona aparte, claro. Pero es lo que tenemos, que de sencillos rozamos otras lindes menos pronunciables, que luego me riñen. Nadie nos va a cambiar a estas alturas.

Segunda ronda de la Copa del Rey, donde leones o cerámicos han sufrido más de la cuenta para poder superarla, incluido el Rayito que se fue como el Argentina-Francia del Mundial, a los penales. Pero sin obelisco, lanzamiento de personas sobre bus ni endiosamientos a personas que han recibido un tratamiento para poder crecer. Nada de eso. Sencillez, humildad, trabajo. Contento tenemos al presi.

Don Luis estará orgulloso de sus chicos. Ya han eliminado a otro rival, y van dos. Fuentes primero, Arnedo después. A ver si toca alguno de los cómodos, de los fáciles, en el sorteo. No, no, hombre, no. Me refiero al del viernes, al de la Copa, un Ibiza Pitiusas por ejemplo, que el de la lotería de Navidad ya sabemos el resultado que nos va a arrojar. Nada. Por falta de ilusión que no sea, aunque yo prefiero trabajo.

Pico y pala. En el barro. Así se llevó Osasuna el choque en el Sendero, iluminado que no Luminoso, de Arnedo. Con doblete de Kike García, que pudo forrarse si acierta alguno más, y chicharrico de Rubén García de los de enseñar, desde lejos y con parábola. En una primera parte en la que la distancia entre LaLiga Santander y la Segunda RFEF, o mejor dicho los bajos fondos de la misma, demostró ser abismal.

No así en el segundo tiempo. Que los riojanos se vinieron arriba, marcaron el mal denominado tanto del honor e incluso tuvieron un par de ocasiones ante un Osasuna conformista y ya viéndose en el bombo de tercera ronda. Craso error, cuánto Goliat ha caído con actitudes semejantes...

Por lo menos el deseo del presidente está una ronda más cerca. Una semifinal de la Copa del Rey, qué bonito. Me falta saber, don Luis, si la quiere jugar a ida o vuelta o solamente un encuentro. Por pedir que no sea, para tener las cosas claras. Aunque claro, sabiendo cómo las gastan en el club a la hora de soltar la información, voy llamando a una pitonisa para pillar algún datico. Es lo que hay, es lo que nos toca.

Ya estamos en tercera ronda. Que pase el siguiente. La dicha de un presidente no tiene parangón, así que a esperar que el rival sea propicio y que la Famiglia prepare el asunto con ganas e ilusión. Porque somos de buen conformar, somos de buen comer y beber, o de buen tragar que diría el otro. Y lo que nos ponen en la mesa, al golete y sin chistar. La alegría de un presi no tiene comparación, aunque igual sean mejores las palabras del director deportivo, el chico este gallego, cuando le respondió "Leñe, mejor la final". Aunque se apara perderla...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!