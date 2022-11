Mohamed Agmir, seguidor de Osasuna en Catar: "Estoy desde el primer día con la bandera"

Mohamed Agmir, empleado de mejor embajador del equipo navarro en el cámaras de televisión destaparon al protagonista que festejó el tanto con la camiseta de Osasuna y una gran bandera colocada en la grada. "He visto que me han mandado unos enlaces de Twitter y Facebook que me han puesto como el rojillo. Estoy desde el primer día con la bandera de Osasuna", narra desde Doha efusivo tras vivir en primera persona el 7-0 del combinado nacional. de Osasuna , está siendo elen el Mundial de Catar . Marroquí de orígen, el aficionado se hizo viral cuando Marco Asensio anotó el 2-0. Lasdestaparon al protagonista que festejó el tanto con la camiseta de Osasuna y una gran bandera colocada en la grada. "He visto que me han mandado unos enlaces de Twitter y Facebook que me han puesto como el rojillo. Estoy desde el primer día con la bandera de Osasuna", narra desde Doha efusivo tras vivir en primera persona el 7-0 del combinado nacional.

CEDIDO

día intenso para Mohamed, que viajó a Catar junto a unos amigos entre los que se encuentra su compatriota Said. Por la mañana fue a ver el partido entre Marruecos y Croacia, un Fue un, queentre los que se encuentra su compatriota Said. Por la mañana fue a ver el partido entre, un duelo muy especial donde se enfrentaban las selecciones de Abde y Budimir. El marroquí debutó, mientras el atacante de Osasuna guardó su oportunidad en el banquillo. "Estuve viendo a Abde y a Budimir, que no ha entrado. Abde ha sido una maravilla, la afición estaba loca con él. Esperemos que pase uno de los dos. Si pasa Marruecos me alegrare por Abde y por mis orígenes. También he estado por la mañana con la camiseta de Osasuna", confiesa.

Agmir es el encargado general de limpieza y mantenimiento de El Sadar, junto a José Manuel. El club le regaló la bandera, que es su fiel compañera en cada viaje. “Ha sido maravilloso. Tengo también a mis hermanos aquí y todos vamos con camisetas de Osasuna. Queremos entrar todos vestidos así al siguiente partido. Soy muy rojillo”, reitera el marroquí.

El fiel seguidor osasunista disfrutó como nunca tras la histórica goleada de España ante Costa Rica: “Ha sido un partidazo. Han jugado muy bien. Hemos puesto un pie ya en la siguiente fase. Japón va a ser un poco engañoso, pero también vamos a darles una lección de fútbol. El tiempo que esté por Catar seguiré presentando el escudo de Osasuna y a nuestra afición, la rojilla”.

Agmir acostumbre a ver los partidos en El Sadar en la grada, junto a su amigo Said, o en la zona VIP del estadio. “No he visto a ningún osasunista más. Sí hay muchas camisetas del Atlético de Madrid”. Mohamed fue el talismán de La Roja.