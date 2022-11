¿Por qué Budimir juega con Croacia si nació en Bosnia?

Iñaki Williams defenderá a Ghana por sus orígenes de sangre o Ansu Fati, nacido en Guinea-Bisáu y desde los 6 años en España, jugará con La Roja. Y en Croacia está el de Nunca antes un Mundial había reunido a tantos futbolistas que no han nacido en el país que representan. Serán 137, un 16,4%, por los 82 que hubo en Rusia 2018. Dentro de este contexto globalizado, hay casos de todo tipo.defenderá a Ghana por sus orígenes de sangre o, nacido en Guinea-Bisáu y desde los 6 años en España, jugará con La Roja. Y en Croacia está el de Ante Budimir , de Bosnia, pero adoptado por Croacia con nueve meses que vivirá en Catar un momento especial con el que soñó de niño.

El drama de la guerra movió a su familia. El delantero de la Guerra de los Balcanes ya nos estaba poniendo en peligro, pero es cierto que a partir de ahí mi hermanas y yo pudimos tener una infancia normal”, expresaba en fechas recientes en una entrevista concedida a ABC. El delantero de Osasuna era de una pequeña aldea bosnia llamada Ozimica, pero vino al mundo en 1991 en Zenica, ciudad donde estaba el hospital más cercano. La situación se había agravado porque su padre había fallecido recientemente en un accidente de tráfico. “Huimos de Ozimica hacia Velika Gorica, una ciudad a diez kilómetros de Zagreb, porque, pero es cierto que a partir de ahí mi hermanas y yo pudimos tener una infancia normal”, expresaba en fechas recientes en una entrevista concedida a ABC.

Esas circunstancias le abrieron otro mundo en Croacia para convertirse en futbolista. Budimir cree que estaría ahora trabajando en el campo no de haber salido de su país. “Croacia y Bosnia son dos mundos diferentes. Croacia te da muchas más oportunidades y posibilidades porque Bosnia, a pesar de ser un país europeo, está un poco atrasado. ¿Jugaría al fútbol profesionalmente en Bosnia? No lo creo. Seguramente estaría trabajando en el campo, ayudando a la familia, en lugar de hacer lo que hubiese querido. En Croacia es al revés”.

LOS AGUJEROS DE LAS CASAS

Con todo, sus sentimientos a Bosnia son intocables. A los 6 años, cuando acabó la guerra allí, volvió por primera vez cruzando la frontera entre cascos azules de las Naciones Unidas. Con el tiempo se daba cuenta de que “muchas casas con agujeros por los ataques” reflejaban que “allí pasó algo serio”. “Cuando se destruye una cosa es difícil reconstruirla. Hay cosas que no se han tocado, zonas donde ves que el tiempo se ha parado después de la guerra. Pero es un país muy bonito, con mucha naturaleza”.

“Me encanta Bosnia y me encanta Ozimica, donde aún viven mis abuelas”, apuntaba en la entrevista con orgullo. “Voy a verlas siempre en verano y el resto del año hablamos por WhatsApp. Los bosnios que somos católicos romanos, también somos automáticamente croatas. De hecho, mis abuelas pueden votar a la presidencia de Croacia. Luego está el bosnio que es ortodoxo, que es automáticamente serbio y el bosnio musulmán es solo bosnio”.

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CROACIA

Budimir ha compartido vestuario en su carrera con varios jugadores de la antigua Yugoslavia. “Llevamos 21 años en paz y espero que sean muchos más. Quiero pensar que esto es lo que aprendimos. A vivir en paz y a respetarnos. Yo llevo jugando siete años fuera de Croacia y en todos los equipos que he estado he tenido compañeros de la antigua Yugoslavia con los que he compartido una magnífica relación y no he tenido ni un solo problema”.

La afición croata quiere que sea el delantero titular

Hay debate en el entorno de Croacia por ver quién será el delantero titular del estreno mundialista. La selección ajedrezada debutará el miércoles a las 11.00 horas contra Marruecos con esta incógnita a resolver. La actual subcampeona del mundo no ha encontrado un relevo claro de una leyenda como Mario Mandzukic. ¿Qué hará Zlatko Dalic? El seleccionador señalaba anteayer tras el partido contra Arabia Saudí que cuenta con cuatro opciones con un registro distinto. Una de ellas, el poderío aéreo, el trabajo y la presión que ejerce Ante Budimir.

De momento, la afición croata ya ha hablado. Quiere al jugador rojillo titular. Así al menos lo refleja el diario digital 24 Sata atendiendo a una encuesta que ha realizado con sus lectores. El punta de Osasuna se ha llevado el 43% de los 45.749 votos que se registraron (19.768 personas le dieron el sí). En el último ensayó, con gol de Kramaric, se quedó en el banco.

ENCUESTA POR EL DELANTERO

Budimir (Osasuna) 15 veces internacional 1 gol 43% de los votos

Livaja (Hadjuk Split) 14 veces internacional 3 goles 37% de los votos

Kramaric (Hoffenheim) 74 veces internacional 20 goles 11%de los votos

Petkovic (Dinamo) 23 veces internacional 6 goles 9% de los votos