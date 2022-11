¿Quién era el arrogante?

Osasuna se le esfumó una ocasión inmejorable para tumbar al Barcelona. Había alcanzado lo más difícil. Ser el tercer equipo que le marcaba un gol, atosigarle con su presión y velocidad sin complejos y disponer de un jugador más durante una hora. Xavi se quedaba sin su pieza más valiosa en ataque. Lo que sucedió después poco remedio tiene ya ni ensombrece esta fenomenal primera parte de la temporada. Osasuna ha conjugado su identidad tradicional con ese llamativo fútbol que ha llegado en la propuesta. Al Barça no hay que restarle mérito por lo que hizo en la segunda parte. Invirtió la tendencia compitiendo y se puso por encima de un rival que emocional y tácticamente mente no supo gestionar su éxito. Ahora bien, hay gestos que hablaron por sí solos y que se enmarcaron dentro de lo que precisamente venía a denunciar Lewandowski cuando se llevó el dedo a la nariz para acusar al árbitro de soberbia o arrogancia, en clave de Alemania, cuando le expulsó. El Barcelona no sabía digerir su impotencia de verse superado. David García había sufrido un golpe con el antebrazo a su mandíbula. Y cuando Gil Manzano señaló el final de la primera parte, apareció Piqué para montar el numerito. El ruido que genera la visita de un grande a El Sadar suele retumbar aun con el discurrir de las horas. Dicho está que ase le esfumó una ocasión inmejorable para tumbar al Barcelona. Había alcanzado lo más difícil. Ser el tercer equipo que le marcaba un gol, atosigarle con su presión y velocidad sin complejos y disponer de un jugador más durante una hora.se quedaba sin su pieza más valiosa en ataque. Lo que sucedió después poco remedio tiene ya ni ensombrece esta fenomenal primera parte de la temporada. Osasuna ha conjugado su identidad tradicional con ese llamativo fútbol que ha llegado en la propuesta. Alno hay que restarle mérito por lo que hizo en la segunda parte. Invirtió la tendencia compitiendo y se puso por encima de un rival que emocional y tácticamente mente no supo gestionar su éxito. Ahora bien, hay gestos que hablaron por sí solos y que se enmarcaron dentro de lo que precisamente venía a denunciar Lewandowski cuando se llevó el dedo a la nariz para acusar al árbitro de soberbia o arrogancia, en clave de Alemania, cuando le expulsó. El Barcelona no sabía digerir su impotencia de verse superado.había sufrido un golpe con el antebrazo a su mandíbula. Y cuando Gil Manzano señaló el final de la primera parte, apareciópara montar el numerito.

No se justifica su comportamiento, por mucho que le importara poco una sanción al ser su último partido. Le protestaba enfadado por el origen del córner del 1-0 con esos aires chulescos de superioridad apuntándole con el índice mientras le seguía el paso hacia el túnel de vestuarios, donde siguió el bochorno. Le insultó acordándose de su madre entre otras lindezas. Soberbia y arrogancia ante una persona más educada. El final dejó nuevas escenas que sorprendieron negativamente en Osasuna, como recordaban este miércoles.

El vídeo inside que difundió el Barcelona en el vestuario daba cuenta de la exaltación como si de un título se tratara, entre saltos, gritos, brazos en alto y agua por los aires. Por dar un dato, lo que se gastó en Raphinha llega casi al presupuesto de Osasuna. Dicen que a Laporta también se le vio abajo a su manera. Como a Xavi, que minutos después declaró que lo habían tenido todo en contra, árbitro incluido. “Todo era parte del plan”, ironizó sin gracia el club azulgrana en sus redes sociales, con una foto de Lewandowski y Piqué felices. Lo dicho, soberbia y arrogancia.

Una gran asistencia para ser un martes

Se presumía un gran duelo. Un Osasuna de dulce y un Barcelona que con sus internacionales llegaba como líder a El Sadar. La expectación iba en aumento. Se activó la reventa, pidiendo hasta 250 euros por una entrada en los clásicos portales digitales de compra-venta. La asistencia no defraudó pese a jugarse en una noche entre semana. El número de espectadores sumando los que entraron en el descanso fue finalmente de 21.672, la mejor entrada de lo que va de temporada y la segunda mejor desde la ampliación. Contra la Real se congregaron el año pasado 21.741 aficionados, pero con el tope de la grada visitante cubierto, algo que no ocurrió esta vez con el Barcelona. Hasta mediados de enero no volverá el fútbol al estadio. Larga espera.

Los radicales no tienen cabida en el fútbol

Las imágenes de los Boixos Nois en Pamplona se han viralizado de móvil en móvil. Llegaron a la capital navarra, buscaron el bar de Iturrama donde se suele reunir miembros de Indar Gorri y dejaron su sello a modo de cacería rompiendo todo lo que pudieron y lanzando bengalas en el interior. Después se marcharon como si nada, sin intención de haber visto el partido en El Sadar. Ya habían logrado su objetivo de levantar con orgullo su trofeo vestidos de negro y encapuchados. ¿Cuál será la siguiente? El fenómeno ultra no puede tener cabida en el fútbol. Ha existido siempre, pero ahora que se graba todo la sensibilidad para el rechazo tiene que ser mayor.

Mikel Merino será baja contra Osasuna

El futbolista navarro criado en Osasuna no podrá medirse a su exequipo en la siguiente jornada. Mikel Merino vio ayer la quinta amarilla con la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán y no podrá estar en la próxima cita contra sus antiguos compañeros, que ya será el 31 de diciembre. Este inicio de temporada está siendo de sobresaliente para él. Ayer dio la sexta asistencia en lo que va de campeonato, líder en esta faceta. Su juego le hace ser merecedor de ser convocado para el Mundial. Luis Enrique dará la lista mañana de 26 jugadores. Se espera a César Azpilicueta y a Nico Williams como representantes navarros, pero puede haber un tercero.

El momento de ilusionar en la Copa

La Copa es una competición que no ha dejado muchas ilusiones últimamente. Se hace difícil rescatar la última vez que Osasuna trajo una eliminatoria a El Sadar. Fue en 2018 contra el desaparecido Reus, con derrota, cuando Arrasate estaba engrasando aquella máquina destructora en Segunda. Once partidos se han disputado desde entonces, la mayoría contra rivales de categorías inferiores. Este sábado es el estreno ante el modesto Fuentes de la provincia de Zaragoza. En una temporada donde hay una plantilla con profundidad de banquillo, los técnicos saben que se puede pelear por llegar a rondas ilusionantes. ¿Quién no recuerda el gol de Aloisi?