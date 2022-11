Aroma de partido grande en El Sadar

Hay expectación. Será la última actuación antes del paréntesis tan extraño que marcará una temporada hasta hoy inmaculada para los rojillos. El fútbol está concebido para vivir noches como la de este martes en El Sadar . Se respira aroma de partido grande en las horas previas. Osasuna Barcelona , frente a frente. La revelación del campeonato contra una potencia plagada de brillantes actores que están a las puertas de jugar el Mundial. El día y la hora (21.30) no restarán vuelo a un estadio que también meterá la pierna.Será la última actuación antes del paréntesis tan extraño que marcará una temporada hasta hoy inmaculada para los rojillos.

Diez puntos de doce es la última cosecha. Los más recientes, los conseguidos en Balaídos con dos goles del Los de Arrasate disfrutan de un momento dulce. Pisar la zona Europa no tiene que ser ninguna casualidad cuando se trata de la jornada trece. El mérito es enorme.Los más recientes, los conseguidos en Balaídos con dos goles del Chimy Ávila para quitarse el sombrero. El argentino será la gran amenaza para intentar empujar a todo un Barcelona a la lona. Pero no hay que olvidar ese bloque tan maduro cuando defiende y cuando ataca que ha logrado construir Jagoba.

SERGIO HERRERA, OK

está siendo un recambio de garantías. El marroquí y Ez Abde es la única ausencia para esta noche. Lo es por un doble motivo. Sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió en Montilivi, pero de estar en condiciones físicas tampoco hubiera podido ser de la partida por la llamada cláusula del miedo. Kike Barja El marroquí y Budimir son los dos únicos jugadores de Osasuna que tienen posibilidades reales de estar en Qatar. La dimensión del Barcelona aquí es mucho mayor.

se espera la continuidad de un Aitor Fernández que ha convencido plenamente en sus tres actuaciones. Puede que haya cambios en los laterales con la presencia de ante el horizonte despejado que viene de partidos. Sergio Herrera es la novedad en la lista respecto a Balaídos, aunque en la porteríaPuede que haya cambios en los laterales con la presencia de Nacho Vidal Juan Cruz , de rigor más defensivo. Arrasate viene de apostar fuerte con dos alineaciones de vocación atacante que le han dado mucho rédito, pero el contexto de hoy es diferente. La formación inicial es una incógnita, si bien esta vez podrá permitirse la licencia de no analizar tanto las cargas físicas por miedo a lesión

FRENAR AL LEWANDOWSKI

El Barcelona llega a un Sadar que está coleccionando momentos felices. El último, una demostración contra el Valladolid. Osasuna tratará de exponer sus armas. Incomodar la esperada posesión azulgrana, pero dándole criterio al juego esos momentos cuando tenga el balón. Siempre, a lomos de sus señas de identidad y dejando los errores a la mínima expresión. El reto es mayúsculo, señala Arrasate. El equipo de Xavi en Liga no es el de Europa. Cuatro goles ha encajado únicamente. Y ese cerrojo, con once porterías a cero, da puntos cuando la producción ofensiva es tan alta como era de esperar. Robert Lewandowski pisará en el césped del estadio donde hace unos cuantos años triunfó su compatriota Jan Urban. El polaco suma 13 dianas. Todo un desafío para la fortaleza de los García y las ayudas que pueda hacer un bastión como Torró. Dembélé, Ferran Torres, Rapinha, Ansu Fati... El Barcelona está repleto de atacantes que no serían nada si no tuvieran estos grandes surtidores, los talentosos Pedri y Gavi, o la incorporación de sus laterales profundos. No estarán Koundé, Kessié, Araújo, Memphis y Sergi Roberto. Será el último baile de Piqué, si es que juega.

Osasuna y su afición se han ganado el derecho de disfrutar de una noche especial. Es la ilusión de batir a un grande y llegar al parón en una situación aún mejor.