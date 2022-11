José Antonio Prieto 'Cata': "En Osasuna no puedes tener una plantilla con dos canteranos. Es inviable"

José Antonio Prieto ‘Cata’, analizó la actualidad del conjunto navarro en la Radio Gallega. Con motivo del Celta-Osasuna del sábado , el secretario técnico rojillo,analizó la actualidad del conjunto navarro en la Radio Gallega.

El Celta, próximo rival. “Es un equipo de nuestro nivel. Su situación deportiva le hace más peligroso por la necesidad que tiene. Además, Balaídos es un campo que históricamente no se nos da bien. Será un partido complicado. Es un rival peligroso por su situación en la tabla”.

Expectativas superadas. “Hemos iniciado la competición con regularidad. Estamos siendo fiables y competitivos, incluso un poco por encima de las expectativas. Hablamos con Jagoba y Bittor al inicio de la temporada que si llegábamos al parón del Mundial con 20 puntos estábamos muy satisfechos. Quedan todavía dos jornadas. A ver si podemos ampliar el casillero”.

El objetivo de la temporada. “Hicimos un análisis para ver dónde podíamos mejorar. Hacer un puzle para que el equipo mejore su rendimiento. Nos sentamos con Jagoba y Bittor para valorar posibilidades y buscar jugadores que nos ayudaran. El objetivo no es acercarnos a Europa, sino alejarnos del descenso, de los últimos cinco. Tratar de quedar décimos por si nos equivocamos o se lesiona algún jugador terminar en la posición 13. Crecer alejándonos de abajo. La teoría de la balanza: dónde podemos mejorar según nuestros recursos y posibilidades”.

El fichaje de Moi Gómez. “Andábamos tiempo buscando ese perfil de jugador. Fue importante la figura de Braulio. Llevábamos meses detrás de Baena, pero Unai Emery (entrenador del Villarreal) nos dijo que se iba a quedar en el primer equipo. Nos informó sobre la situación de Moi Gómez. Era un jugador apetecible y todo se cerró en 48 horas.

El modelo de club de Osasuna. “La Real Sociedad es un buen modelo a seguir. Tiene grandes incorporaciones junto a un modelo de cantera. En Pamplona no puedes tener una plantilla con dos o tres canteranos. Es inviable. La gente demanda, no solo ganar, sino ver a chavales de la tierra. La afición de la Real quiere ver a Oyarzabal, Barrenetxea o Le Normand, además de los Brais Méndez”.

J.P. Urdiroz

La lección que dejó el empate a cero en el Santiago Bernabéu

“Nos están echando flores por todos los lados. Tuvimos una experiencia similar tras el partido en el Bernabéu. Hicimos un gran partido contra el Real Madrid. Después llega el Valencia y nos pone en nuestro sitio. Si teníamos dudas nos acabó de rematar el Villarreal. El Celta es un equipo de nuestro nivel”, recordó Cata para evitar cualquier atisbo de confianza.

La hoja de ruta de Osasuna durante el Mundial de Catar

La hoja de ruta de Osasuna durante el parón está perfilada: “Tras el Fuentes habrá unos diez días de fiesta. La vuelta será en Tajonar, aunque valoramos un stage de 5-6 días para jugar 3-4 amistosos de máximo nivel. Habrá Copa hacia el 20 y es posible que toque un Primera RFEF, que ya es un equipo que puede competir. Todos los años hay alguna sorpresa”.

Los Whatsapp del presidente Luis Sabalza a Cata

José Antonio Prieto ‘Cata’ confesó que cada vez que Osasuna no encaja goles tiene noticias del presidente Luis Sabalza. “Tengo una teoría. Si dejas en diez u once partidos la portería a cero se consigue la permanencia. El presidente, siempre que lo logramos, me envía un Whatsapp o me llama para decirme que ya queda una menos”, broméo el catalán.