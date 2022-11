Luis Enrique se olvida de Osasuna

El equipo revelación de Primera no tiene impacto en los planes seleccionador. Era muy complicado que Luis Enrique llamara a algún rojillo para el Mundial, pero tampoco se ha fijado en Osasuna para confeccionar la prelista de 55 futbolistas que mandó el viernes a la FIFA como era preceptivo. En los últimos días, la Federación Española de Fútbol se ha ido poniendo en contacto con los clubes donde compiten todos esos jugadores y. La relación de candidatos a estar en la lista definitiva no es pública y de ella saldrán los 26 que anuncie el técnico asturiano el 11 de noviembre.

Osasuna tendrá como máximo a dos representantes en la gran cita internacional. Budimir defenderá los colores de Croacia y Abde los de Marruecos, aunque hay que esperar a las convocatorias oficiales. También se espera la presencia de Aimar Oroz para debutar con la sub 21 el día 18 en Sevilla.

Con España, no hubiera sido descabellado pensar que algún pupilo de Arrasate hubiese estado entre esos 55, sabiendo que el corte posterior era difícil pasar. Nadie ha contado en los últimos tiempos en el bloque de Luis Enrique.

Uno de los queha sido David García , que en una entrevista reveló que el año pasado estuvo cerca de recibir la llamada. El de Ibero ha comenzado este curso como el último y tiene ganado el reconocimiento más allá de la muga, pero no ha sido suficiente. En las últimas horas, se está produciendo un goteo informativo sobre esos primeros elegidos y como centrales aparecen Laporte, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Guillamón, Albiol y dos ilustres: Ramos y Piqué.

También el Chimy Ávila se había ofrecido como seleccionable al adquirir la doble nacionalidad y ser consciente de que la puerta de Argentina era improbable abrir por la competencia. “Tengo los documentos para poder representar a España y, si me citan a las dos, sería difícil elegir. Pero si me llaman de España le diría que sí, no lo dudo”, decía el atacante osasunista.