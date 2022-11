El intangible de ser cercanos

cambio importante. Se ha complicado el acercamiento a los jugadores para una foto o un autógrafo, lo que viene siendo un momento ilusionante y especial para cualquier rojillo en edad infantil. Si usted hace un tiempo que no acude con sus niños a Tajonar a ver un entrenamiento de Osasuna notará un. Se ha complicado el acercamiento a los jugadores para una foto o un autógrafo, lo que viene siendo un momento ilusionante y especial para cualquier rojillo en edad infantil.

En la época precovid, era natural circular por las instalaciones y esperar a que fueran saliendo los futbolistas con un contacto directo. Si por algo se caracteriza la afición es por su respeto. Rara vez o ninguna ha ocurrido un suceso que lamentar. El caso es que ahora, en la época postcovid, se ha quedado impuesta la limitación.

Solo se puede estar en la grada y la única forma de conseguir la foto o la firma es esperar a que algún jugador se acerque por su cuenta al terminar o aguardar la salida de los coches en la puerta del exterior antes de tomar la carretera. No es habitual una nutrida presencia de aficionados en días corrientes.

Las familias se dejan ver en jornadas festivas o de puente como el lunes. Ni que decir tiene que si algo caracteriza al vestuario es por su accesibilidad en comparación con otros de su misma categoría. Nadie sale derrapando de Tajonar o con los auriculares de El Sadar como si estuviera en otro planeta.

El domingo tras el partido, muchos jugadores, y Arrasate incluido, se acercaron a la valla donde aguardaban seguidores entusiasmados. Lo hicieron con una elogiable disposición. También es justo decir que Osasuna será uno de los equipos, si no es el que más, que en menos ocasiones trabaja a puerta cerrada.

Con todo, el club no puede perder de vista esta pérdida de cercanía ni inflar una burbuja, tampoco en su intención de aislar al primer equipo en la ampliación de Tajonar y evitar, como derivada, que un chaval de la cantera se cruce en el pasillo que da al gimnasio con un futbolista del primer equipo. Hay intangibles que han hecho a Osasuna diferente. Y ya no es una opinión de los aficionados.

Lo dijo Jagoba en una entrevista con Euskal Telebista. “Nos están alejando del aficionado. Antes un periodista llamaba directamente a un jugador y viajaba con nosotros, pero ahora es como que el club hace todo el trabajo y lo manda enlatado. Nos protege demasiado. La mayoría de los equipos hacen los entrenamientos a puerta cerrada, aunque nosotros somos una excepción.

Entiendo que es para proteger al futbolista, pero de lo que no nos damos cuenta es de que estamos alejándonos de ese aficionado que al final lo que quiere es estar cerca del jugador, y esa es un poco la esencia y lo que ha sido toda la vida el fútbol. Pedimos muchas cosas a la afición y a veces, en vez de pedir, hay que dar también”.

El Promesas también ilusiona

La situación deportiva de Osasuna es inmejorable. El primer equipo está llamando a la puerta de Europa con un juego vistoso. A la fuerte intensidad del bloque en general se ha unido esta temporada el fútbol diferencial que aportan Moi Gómez y Aimar Oroz. Pero también hay que mirar hacia abajo. El Promesas que dirige Santi Castillejo está sorprendiendo en una categoría tan fuerte como la Primera RFEF y es capaz de ganar en estadios con más de diez mil espectadores, como pasó en la Nueva Condomina de Murcia el domingo. Aunque no sea el objetivo principal, los jóvenes rojillos son terceros del Grupo 2 con 17 puntos. Hay mayoría de canteranos y el club no ha perdido la cabeza haciendo fichajes.

Torró se tiene que tirar de los pelos

Extraño es quejarse de los árbitros cuando ganas. O cuando eres el equipo con más penaltis a favor del campeonato (cinco en doce jornadas), señal también de que el equipo llega más al área contraria. Sin embargo, Osasuna y Lucas Torró en particular tienen motivos suficientes para ello. El pivote alicantino no se lo podía creer. Le castigaron con una amarilla en una acción en la que recibió él la falta (el club ha presentado alegaciones al acta al Comité de Competición) y no le señalaron un claro penalti de Monchu, que le hizo una llave de artes marciales. Lo vio todo El Sadar, que no daba crédito y reaccionó con una fuerte pitada con el partido sentenciado.

28 millones, la cláusula de Aimar Oroz

El nombre de Aimar Oroz vuelve a estar en el epicentro de las conversaciones rojillas. Su partido contra el Valladolid fue espectacular. Los controles de balón, la rapidez de ideas para agilizar los ataques, los pases que sacaba rodeado de rivales o el trabajo en la presión para recuperar le hacen ser un merecido protagonista. También en las tribunas mediáticas nacionales. Su cláusula es de 28 millones de euros y ya se verá qué depara el futuro si su progresión sigue tan destacada. La presión tampoco puede con él y juega con la soltura de un veterano. Además de contar con una cabeza y unos pies privilegiados, tiene piernas. Próximamente irá convocado con la sub 21.

El momento de Roberto Torres

La semana pasada, la del tríptico de partidos, había sido el único que no jugó nada. Es el primero que sabe tiene difícil jugar, pero sigue empeñado en pelear por ello. Físicamente se está empleando a fondo para estar en las mejores condiciones. El Sadar le vio de nuevo de corto en su partido 351 con Osasuna. Son palabras mayores. El canterano recibió calurosos aplausos al salir a calentar y al saltar al césped. Le bastaron unos pocos minutos para aportar su clase. No es un jugador cualquiera para la institución. En verano valoró la opción de marcharse a jugar a Australia y habrá que ver ahora en el próximo mercado si hay novedades. Él se ve con fuerzas.