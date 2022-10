Los 21 de Arrasate

Osasuna puso fin en Girona a una intensa semana con la disputa de tres partidos en apenas siete días. El lunes comenzó horrible con la derrota y malas sensaciones frente al Villarreal. Se dio un giro de 180 grados en la visita del Espanyol a El Sadar. Triunfo por la mínima y recuperación de las señas de identidad. En Montivili, un poco de todo lo anterior. Momentos de buen fútbol y otros de desconexión. Se pudo ganar, pero también perder. El punto resulta agridulce. Cuatro de nueve, la cifra que se comentó en el vestuario.

La gestión del grupo ha sido interesante esta semana. Muchos nombres propios y decisiones comentadas entre el osasunismo. Ante el Villarreal apenas hubo sorpresas. El once de gala con la incursión de Aridane a consecuencia de la sanción de Unai García. Una media con Torró de ancla y, por delante, Darko, Moncayola, Moi Gómez y el Chimy. Arriba se consagraba Kike García. La imagen fue una de las peores de la temporada.

Tres días después, el jueves, el Espanyol visitaba El Sadar. Hora de hacer una revolución para refrescar al equipo y por las malas sensaciones. Un doble motivo que confirmó Jagoba Arrasate en rueda de prensa. Lo más notorio de los siete cambios fue la titularidad del meta Aitor Fernández. Se estrenaba en un partido oficial con la zamarra de Osasuna. Tan solo repitieron David García, Nacho Vidal, Lucas Torró y Moi Gómez. Fue la noche de Abde y el estreno goleador de Ante Budimir.

TORRES, A LA COLA DE MINUTOS

Nueva vuelta de tuerca ayer en Montilivi. A pesar de la gran actuación de Aitor Fernández, Sergio Herrera regresó a la meta. Cinco cambios respecto al Espanyol. La lesión de Abde provocó la participación de Kike Barja, que desde la jornada cinco estaba desaparecido. Trece minutos había disputado el de Barañáin desde su titularidad en el estreno del campeonato.

En el último tramo ante el Girona también salió Pablo Ibáñez, inaudito desde la quinta jornada y con apenas 22 minutos en su expediente. En ese momento Jagoba Arrasate había tirado de 21 futbolistas para afrontar la semana de los tres partidos. Roberto Torres es, por tanto, el único jugador de campo que no ha competido. De hecho, no lo hace desde la segunda jornada. Salió en el 84 contra el Cádiz. Es el futbolista de la primera plantilla que menos minutos acumula en las once jornadas disputadas. Su rol, como ya le fue comunicado en verano, está siendo casi testimonial, aunque Arrasate valora su actitud y apoyo desde fuera.