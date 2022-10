Muchos partidos dentro un partido

Osasuna ha sacado un punto de Girona en un partido en el que los dos entrenadores, los aficionados en las redes sociales y los periodistas en sus crónicas de urgencia han coincidido en que el resultado más justo era el empate. Sin embargo, el equilibrio ha llegado a través de una sucesión de pequeños desequilibrios que se han repartido alternativamente hasta dar la impresión de que nadie había merecido ganar y de que nadie había merecido perder. En La Pizarra, vamos a analizar algunas de las muy marcadas fases por las que ha discurrido el partido y a descubrir las razones que las han motivado.

1ª fase: presión alta de Osasuna y balones largos del Girona

Presión alta:

Arrasate ha repetido el planteamiento habitual, con una presión bastante alta, en tres cuartos, y una línea defensiva a unos quince metros de la línea medular. Los interiores, Moncayola y Moi Gómez, han presionado en muchas ocasiones a la altura del Chimy Ávila, ya que el Girona sacaba el balón con los centrales abiertos y replegando al pivote para formar una línea de tres. En los primeros minutos, esta presión ha obligado al Girona a buscar alternativas y, de hecho, todo indica que Míchel tenía una preparada: los centrales han lanzado pelotazos largos a la espalda de Manu Sánchez y en un par de ocasiones han conseguido llevar al menos algo de zozobra a la zaga rojilla.

La zaga se protege:

Estos pases largos han conseguido que la línea defensiva de Osasuna tomara precauciones y se plantara algo más lejos del centro del campo. De esta manera, esos balones en profundidad del Girona ya no resultaban tan efectivos -Manu Sánchez le ha ganado una carrera a Yan Couto en el canto del cisne de este tipo de acciones-, pero se ha abierto la puerta a otro problema. Con más espacio entre centrocampistas y defensas, el central Santi Bueno ha conseguido filtrar un par de pases interiores, batiendo líneas y contactando con Manu Vallejo, coincidendo con los mejores minutos del Girona en la primera mitad.

2ª fase: repliegue intensivo de Osasuna

Cambio de planes, todos atrás:

La manta no le daba a Osasuna. O desprotegía la espalda de los defensas o dejaba la zona central demasiado libre. Necesitaba cambiar el plan y lo ha hecho. Ha tenido la cintura suficiente para ello. El equipo navarro se ha metido mucho más atrás, en un momento en el que el físico ya no estaba quizá en los primeros minutos, y ha defendido con los once jugadores muy metidos en su campo. El Girona ha podido tocar con calma, pero sin crear peligro.

Ocasión de Nacho Vidal, golazo de Barja:

Osasuna, más protegido, ha ganado confianza. Además, ha podido aprovechar los espacios en defensa que le ha dado un Girona que sumaba muchos jugadores al ataque aprovechando el repliegue intensivo de los rojillos. Con estas premisas, Moi Gómez ha podido poner un buen centro al área, que Nacho Vidal ha rematado fuera cuando lo tenía todo a su favor para marcar. Y, poco después, Kike Barja ha marcado un golazo de bandera en otra acción en la que la zaga del Girona estaba mal plantada.

3ª fase: nervios en el Girona

El momento de rematar:

El gol de Barja ha dejado tocado al Girona. Además, le ha trasladado las dudas, porque ahora sí que necesitaba subir líneas, pero al mismo tiempo ya había comprobado el peligro que Osasuna podía generar sin hacer demasiado. Esto ha generado unos minutos de cierta indefinición, en la que Osasuna ha tenido más balón y en la que el Girona parecía esperar la llegada del descanso para reordenar las ideas colectivas de la mano de su técnico.

Gol en el descuento:

El partido se dirigía hacia el descanso sin sobresaltos, cuando un plantillazo innecesario de Torró le ha dado la oportunidad al Girona de tener una ocasión a balón parado. Osasuna la ha defendido muy mal, con Juan Cruz rompiendo el fuera de juego y Sergio Herrera hundido dentro del área pequeña, lo que ha permitido que dos jugadores del equipo local tocaran el balón antes de introducirlo en la portería. El empate, unido al descanso, iba a iniciar una nueva fase en el choque.

4ª fase: el Girona asusta

Vuelta a la indefinición

La segunda parte ha comenzado con una vuelta a la indefinición, en la que ninguno de los equipos podía o quería llevar el peso del juego, como si esperaran a que pasara algo. Y ese algo, al final, fueron las susticiones del Girona.

Riquelme agita el partido

Míchel ha metido al Abde del Girona, Rodrigo Riquelme, centrocampista cedido por el Atlético de Madrid. Y nada más salir se ha notado que sobre el césped había un jugador diferente. El equipo local se ha crecido y Osasuna ha comenzado a pasar apuros. Arrasate volvía a tener la pelota en su tejado.

5ª fase: Moncayola desactiva al Girona con balón

Los cambios mejoran a Osasuna

El técnico de Berriatua ha tomado una decisión muy poco habitual: ha retirado del campo a Torró y ha situado a Moncayola como pivote. Este movimiento, reforzado por la entrada al campo de Brasanac y Aimar Oroz, ha permitido que Osasuna encontrara una fluidez con balón de la que había carecido a lo largo de todo el choque y, armado con la posesión, ha conseguido desactivar por completo los bríos del Girona. Así, en el tramo final del choque ha sido el equipo vistante el que más ha merodeado el área rival, aunque sin el premio del gol. Y con esta última fase de dominio rojillo se ha terminado de pergeñar este partido de empate que solo ha estado equilibrado en sus desequilibrios.